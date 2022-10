L’importanza di individuare precocemente anomalie nella crescita dei denti nei bambini

In odontoiatria, la prevenzione in età pediatrica è prospettiva di primaria importanza, perché tutta la vita futura di un bambino è racchiusa nell’aver saputo individuare precocemente alcune anomalie che, se non risolte con anticipo, creeranno situazioni critiche. Sapere come poterle evitare è sicuramente un valore aggiunto alla vita dei propri figli.

A partire dal terzo anno d’età è quindi consigliabile iniziare periodicamente a far vedere il bambino da uno specialista odontoiatra. È infatti possibile intercettare precocemente alcune problematiche dentali o scheletriche che entro i 7 anni possono ancora essere risolte con successo. Mentre, rimandando il problema, non si fa altro che accentuarlo, con interventi successivi magari più traumatici, difficoltosi o impossibili da correggere.

Va capito che esplorando precocemente la bocca di un bambino, e non solo riferito ai denti ma anche alle ossa facciali, si può individuare il rischio di crescite errate, malocclusione, abitudini viziate, conseguenze di traumi magari dovuti ad una caduta, e patologie ereditarie.

A seguito quindi di una indicazione di trattamento ortodontico precoce, lo specialista potrà “guidare” la crescita armoniosa delle ossa facciali e di conseguenza i denti in posizione adeguata, individuare ogni tipo di anomalia, ridurre rischi di traumi successivi quando i denti anteriori superiori , ad esempio, sono eccessivamente sporgenti, e varie altre difformità che possono incidere negativamente sulla crescita dentale. Con conseguenza gravi che possono durare tutta la vita.

Ci sono vari campanelli d’allarme che dovrebbero far decidere per un trattamento precoce:

- la perdita precoce o tardiva dei denti da latte;

- una respirazione non corretta;

- il succhiamento del pollice;

- serramento o digrignamento notturno;

- la difficoltà di masticazione o di mordere i cibi;

- denti superiori e inferiori che non vanno in contatto o occludono in modo errato;

- la crescita di denti accavallati, in posizioni sbagliate o che non riescono ad erompere;

- una mascelle troppo protrusa o retrusa;

- aspetto facciale disarmonico.

Da METO-D Centro Odontoiatrico e di Medicina Estetica a Saluzzo è possibile ricorrere a specialisti in grado di fornire in modo competente tutte le informazioni necessarie per la prevenzione dentale in età pediatrica e, una volta che si decidesse di intervenire, i genitori troveranno all’interno del Centro Odontoiatrico Meto-d professionisti di rilievo in grado di risolvere con successo i problemi più complicati.

Non per ultimo in un ambiente luminoso e con quel clima friendly ed accogliente che tanto piace ai bambini.

METO-D Centro Odontoiatrico e di Medicina Estetica - Via Bagni, 1/G - Saluzzo (CN) - Tel 0175.219730

