A Cuneo la mostra fotografica “Una Famiglia, Tutti i Colori”

Quali sono i colori che descrivono davvero un individuo? Non è certo il colore della pelle a distinguere le persone, tantomeno a definire fantomatiche “razze” che non trovano alcun fondamento scientifico.

È questo l’argomento della mostra che sabato 15 ottobre alle ore 10 sarà inaugurata nelle sale di Palazzo Santa Croce, in Via Santa Croce 6 – Cuneo.

Con il patrocinio della CITTA’ DI CUNEO ed in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, “Una famiglia, tutti i colori”, è una grande mostra fotografica contro il razzismo, promossa dall’associazione Mamme per la Pelle insieme al CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia).

Nel segno del multiculturalismo e della diversità come elemento di ricchezza, Palazzo Santa Croce ospita 65 ritratti realizzati dal grande fotografo newyorkese Tom Watson, che rappresentano 65 risposte alla domanda «di che colore è la tua famiglia» disegnate con sapiente arte calligrafica di Francesco Guerrera.

n itinerario fotografico e calligrafico che vuole essere un inno alla multiculturalità, al colore come elemento di ricchezza, come esemplificazione degli innumerevoli punti di vista che possono essere contemplati in una sola esistenza. Una serie di ritratti con protagonisti mamme adottive italiane e i loro bambini, provenienti da ogni angolo del mondo, che descrivono il colore della propria famiglia.

La mostra sarà aperta sabato 15 e domenica 16 ottobre, poi nuovamente sabato 22 e domenica 23 ottobre con orario 10-13 e 15-18.30. Ingresso gratuito.