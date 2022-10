A Mondovì torna "Peccati di Gola" con la XXIV Fiera regionale del tartufo

La Città di Mondovì rilancia: sabato 29, domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre andrà in scena l’edizione 2022 di “Peccati di Gola & XXIV Fiera Regionale del Tartufo”. L’associazione ‘La Funicolare’, coadiuvata dalla segreteria organizzativa VM Style, si prepara per “l’edizione della totale ripartenza, tra novità e tante conferme”.

Le vie e le piazze di Mondovì saranno come sempre la location che farà da cornice a stand di eccellenze artigianali locali, laboratori di cucina, incontri, degustazioni e tante altre iniziative di intrattenimento per adulti e bambini. Verrà proposto un percorso pedonale interamente inserito all’interno del centro storico di Breo, da piazza Ellero sino a piazza Santa Maria Maggiore, coinvolgendo piazza Cesare Battisti, via Sant’Agostino, piazzetta Comino e via Piandellavalle. Nel quartiere di Piazza, collegato a Breo dalla funicolare, troverà spazio la ‘Cultura di Peccati di Gola’ oltre all’area tematica ‘Cuor di castagna’, a due passi dal ‘Bosco della Nova’.

«Dall’esordio organizzativo, chiuso con un notevole successo nonostante i tanti ostacoli, ci ripresentiamo con il consueto orgoglio ai blocchi di partenza. L’associazione che ho l’onore e l’onere di rappresentare – dichiara Mattia Germone, presidente ‘La Funicolare’ -, è pronta a dare il suo contributo per continuare il cammino tracciato, in piena collaborazione con la Città di Mondovì, forti del positivo riscontro ottenuto dalla Mostra dell’Artigianato Artistico: siamo certi di poter ottenere risultati eccellenti. Ritorna l’installazione aerea, simbolo del rilancio della passata edizione, mentre rafforzeremo il legame con la Liguria grazie al gemellaggio con Olioliva che intendiamo valorizzare ulteriormente grazie alla vicinanza tra i due eventi. Il tutto grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, istituzione che consente anche in questo difficile periodo storico di poter mantenere risorse determinanti per la valorizzazione del nostro territorio».

«Salutiamo con vero orgoglio questa edizione di Peccati di Gola – dichiarano Luca Robaldo ed Alessandro Terreno, sindaco e assessore alle manifestazioni della Città di Mondovì -, una manifestazione capace di rinnovarsi e innestare sempre nuove idee nell’autunno monregalese. Quest’anno, grazie alla collaborazione dei diversi attori in campo, riusciremo a creare un evento eccezionale, capace di coinvolgere per un intero week end l’intero centro di Breo garantendo ad appassionati e visitatori la possibilità di trascorrere la giornata godendo appieno dell’offerta espositiva e della bellezza della città. Accanto ai qualificati espositori, infatti, i turisti potranno approfittare delle occasioni proposte dagli espositori del mercato cittadino e del mercato contadino. Il tartufo, poi, la farà da padrone così come la collaborazione con la Camera di Commercio Ligure ed il gemellaggio con la manifestazione Olioliva di Imperia. Insomma, Mondovì scrigno di bellezza e buon gusto!».

«Dopo un ritorno organizzato tra varie restrizioni pandemiche, ci prepariamo all’edizione 2022 con importanti novità – dichiara Valentina Masante, a capo della segreteria di ‘Peccati di Gola’ –, le sveleremo pian piano per far crescere l’attenzione e per poter organizzare al meglio il percorso. Vogliamo tornare a stupire i nostri visitatori, coltivando l’attenzione nei confronti delle De.Co. e di tutte le preziose biodiversità che il nostro territorio continua a preservare».



Si ripartirà dal coreografico allestimento aereo, con oltre duemila oggetti appesi: coltelli, forchette, cucchiai, bicchieri e l’immancabile mela, nelle versioni bianca e rossa, simbolo della manifestazione in onore delle produzioni della Garzegna. Un fil rouge che guiderà il visitatore da piazzale Ellero sino a piazza Santa Maria Maggiore e da piazza Cesare Battisti sino a piazza Maggiore, unendo i quartieri di Breo e Piazza dalla funicolare. Tanti i punti informazione in cui saranno disponibili dei carnet che includeranno ticket degustazioni presso l’Enoteca Golosa, biglietti andata e ritorno in fune, buono sconto presso le Osterie dei Golosi. Il tutto per rendere più semplice ed allo stesso tempo conveniente l’esperienza. Tutta la Città di Mondovì coinvolta in un evento ormai simbolo dell’autunno nella Granda. A Mondovì, dal 29 ottobre al 1° novembre, ‘peccare sarà lecito’.