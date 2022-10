A Sommariva del Bosco una passeggiata a ritmo di musica

L’associazione “L’Offerta Musicale” in collaborazione col Comune di Sommariva del Bosco e grazie al contributo della Fondazione Crc, sempre presente sul territorio per collaborare e concedere contributi, ha organizzato per domenica 16 ottobre una passeggiata musicale con concerti in luoghi caratteristici del paese grazie a diversi volontari che la rendono possibile attraverso la loro preziosa collaborazione e ospitalità.

Nei 15 minuti precedenti di ogni concerto ci sarà una spiegazione delle Chiese a cura del Comune di Sommariva del Bosco. I protagonisti saranno: Anna Galliano con il concerto d'Organo, Marcotti Roberto e Angelo Conversa con il concerto di Chitarra e Viola, Martino Olivero con il concerto di Violoncello, il gruppo Di-Vin Brass quintetto di ottoni, Andrea Olivero e Silvia Storchi con il concerto di Pianoforte e Clarinetto, il coro spiritual’s friends diretto dal M° Giuseppe Allione, Corale polifponica sommarivese diretta dal M° Adriano Popolani ed infine l'Orchestra WITO diretta dal prof. Claudio Devecchi, insieme alla band “Animali Notturni”.