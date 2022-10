Bra, emozionante presentazione della silloge “Versi in pantofole” di Giuseppe Abram

80 anni di poesia e di vita. Non sfiorisce mai la giovinezza di Giuseppe Abram, pittore, poeta, saggista braidese, che continua a dispensare emozioni con le sue opere letterarie.

Basta leggere uno dei suoi componimenti per venire dolcemente travolti da un flusso di memorie e riflessioni, di poetica e storia, di verità e idee. Partiamo da “Sintagmi a colori”, per arrivare a “Versi in pantofole”, quest’ultimo presentato sabato 8 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Mathis, a Bra, alla presenza di autorità municipali e personalità del mondo culturale.