L’artista Blasco Pisapia presenta “Città di Paperi, Topi e non solo” al Festival dei Luoghi Comuni [FOTO]

Topolinia e Paperopoli sono a tutti gli effetti luoghi comuni, non in quanto stereotipi del discorso, bensì quali scenari dell’immaginario collettivo. Dagli appassionati del mondo Disney ai lettori occasionali di Topolino, tutti ne condividiamo l’ideale cittadinanza, pur non conoscendone in fondo che qualche saltuaria panoramica offerta dalle vignette più grandi.

Nondimeno, in quasi un secolo di fumetti, le due città hanno sviluppato una storia e una topografia degne di luoghi reali, che scopriremo con la guida di chi da una vita le descrive, come il disegnatore Blasco Pisapia e lo sceneggiatore Alessandro Sisti.

Ma da dove nascono Paperopoli e Topolinia? Nel '44 Paperopoli nacque perper puro caso. Prima era solo un ambiente di sfondo, dove Paperino, Topolino e gli altri abitavano tutti insieme. Poi nella storia di 'Paperino equlibrista' la città compare e succesivamente si sviluppò. Poi si sentì un'esigenza di differenziarle. In Italia, si arrivò a dividere Topolinia e Paperopoli.

Topolinia è sempre solo quello che sembra, infatti Topolino ha un rapporto ambivalente con il suo luogo di orgine. Paperino, invece ha una moltitudine di parenti. Paperino è Paperopoli per motivi di sangue e di habitat. Topolino invece non ha parenti e dove può scappa, sappiamo che è cresciuto con una zia. Paperino invece ha l’alberto geneologico.