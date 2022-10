Moto d’epoca. La pioggia limita la partecipazione a Roccabruna

Tutto era pronto, domenica nove ottobre a Roccabruna, per l’esposizione di moto d’epoca organizzata da Amministrazione comunale, Associazione “Amici dell’Acciuga” ed “Amici di Roccabruna”, in concomitanza con la diciottesima Fiera di Valle, ma la pioggia ci ha messo lo zampino, vanificando in parte il loro impegno.

Nonostante il maltempo, alcuni appassionati hanno deciso ugualmente di portare i loro mezzi nell’area della chiesa nuova, dove erano esposti una decina di mezzi, decisamente pochi, ma alcuni molto rari, come la Maino 270 con trasmissione a cinghia del 1910, la Douglas 350 bicilindrica, la Morbidelli 125 bicilindrica da Gran Premio, l’Aermacchi Harley Davidson 125 “Aletta” da competizione, oltre ad altri mezzi più o meno comuni, che spaziavano dalla Benelli 500 alla MV Agusta “Disco Volante” 175, Morini e Motobi.

Purtroppo il meteo avverso ha impedito la partecipazione di tanti appassionati, speriamo che vada meglio alla prossima occasione.