A Santo Stefano Belbo si presenta il "Romanzo delle tre righe", il primo del giornalista canellese Filippo Larganà

Da tempo il giornalista e scrittore canellese Filippo Larganà deliziava i suoi lettori social con piccole perle quasi quotidiane che, nel tempo, sono diventate un romanzo che ha preso corpo quasi automaticamente, dando vita al "Romanzo delle tre righe".

Un tempo sospeso tra una pandemia e riflessioni, "una storia ambientata in un luogo e in un tempo indefiniti - scrive Larganà - dove, in modo improvviso, si rincorrono voci di un imminente fatto di sangue. Attorno a questo fatto ruotano le vite, a volte grottesche, di personaggi bizzarri o consueti, inquietanti o disgraziati. Tutti in balia di un fato comune, di un destino inevitabile che li conduce, con accenni tragici, a una fine che sospende giudizi, amori e passioni. Romanzo delle Tre Righe è in parte una storia di fantasia con riferimenti, persino poetici, alla realtà e in parte è anche il contrario".

Personaggi particolarissimi, uno per pagina, con vicende e storie personali che portano il lettore ad essere avvinto ad ognuno di loro.

Profondo conoscitore del mondo del vino, ma anche di quello della provincia, nelle sue accezioni tutt'altro che banali, l'autore cita Pirandello e Shakespeare, ma sfiora stili diversi e accattivanti.

Cosa avranno in comune tutti questi personaggi? L'incipit incuriosisce ma non svela: "Ataúlfo Pio Mercier aveva la certezza che quel giorno sarebbe morto. Perciò, appena sveglio, si dedicò con particolare perizia alla pulizia di denti e orecchie. Carmela Santa Velardita quella mattina si alzò insolitamente felice. La notte passata aveva fatto l'amore tre volte, urlando di piacere. Don Alfio Gaetano Calì quel mattino non aveva voglia di essere prete. Si sentiva uno zappatore con le mani callose di terra e l’alito che sapeva di cipolla marina. Amalia Leonarda Rizzo era giovane e bella. Tutti gli uomini la desideravano con occhi di brace. Quella notte, però, Amalia l'aveva passata tra le braccia ardenti di una donna. Il maresciallo di Gendarmeria Filiberto Ugo Barresi si era alzato all’alba e ora si stava rasando con cura. Passava e ripassava la lama gelida del rasoio sulla pelle arrossata delle guance, del mento e del collo. Tutto doveva essere perfetto. Quella mattina sentiva che avrebbe arrestato qualcuno. Eugenia Emma Calò leggeva le carte. Lo faceva da quando era bambina. Ancora non aveva compreso se fosse un dono o una maledizione. Quella mattina, però, scorrendo il mazzo di figure trovò la carta della Morte e le mani cominciarono a tremarle".

Una parte delle curiosità, potranno essere soddisfatte alla prima delle presentazioni ufficiali, mercoledì 12 ottobre alle 18 a Santo Stefano Belbo, all'auditorium della Fondazione Cesare Pavese, piazza Luigi Ciriotti con ingresso libero. Modera Lorenzo Germano.

"Romanzo delle tre righe" è disponibile in digitale e su Amazon.