Motori: Flat Track mondiale, a Boves vince la pioggia

Boves, 8 ottobre. Il Bisalta Park di Boves ha ospitato la quinta ed ultima prova del campionato mondiale di Flat Track, organizzata dal Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, con l’apporto della Federazione Motociclistica Internazionale.

L’italiano Matteo Boncinelli si è presentato a Boves con i favori del pronostico, avendo quattro punti di vantaggio sullo spagnolo Gerard Bailo, non certo un grande distacco, che andava però gestito.

Dopo le prove svolte in mattinata, la gara, imperniata su sedici batterie, con al via ventotto piloti di dodici nazionalità, ha preso il via alle ore quattordici. Da notare la partecipazione di due ragazze, l’argentina Micaela Bazan e l’austriaca Yasmin Poppenreiter.

Durante le varie batterie, molto spettacolari, si sono succedute numerose scivolate, la prima delle quali ha subito visto protagonista Boncinelli, arrivato lungo sullo spagnolo Bailo, con conseguente caduta di entrambi i piloti e squalifica dell’italiano da parte dell’arbitro.

Questo episodio ha sicuramente compromesso le chance dell’italiano, che in seguito ha concluso una manche in ultima posizione a causa di una ulteriore caduta, lasciando così altri punti per strada.

Tutte le manche sono state molto combattute ed hanno offerto emozioni al pubblico presente, che ha potuto assistere a sorpassi mozzafiato, duelli fianco a fianco e derapate spettacolari.

Questo fino poco dopo le ore 15,30 quando, a metà della quattordicesima manche, ha iniziato a scendere una pioggia battente che ha costretto la Direzione Gara a sospendere la manche e la manifestazione.

Dopo una lunga sosta, con la speranza che la pioggia smettesse e che si potesse ripetere la manche sospesa e la disputa delle ultime due batterie, la last chance, che avrebbe permesso ai primi due di accedere alla finale con gli altri otto piloti classificati e la finale stessa, è arrivato il comunicato della commissione internazionale che ha deciso, in base al regolamento, di ritenere la gara conclusa con il punteggio acquisito sino a quel momento dai piloti.

Peccato, la pioggia così a lungo attesa da tutti è arrivata nel momento più inopportuno per la manifestazione! Bastava che il tempo reggesse ancora una mezz’ora per poter concludere regolarmente la gara, che è stata così assegnata all’argentino Matias Ezequiel Lorenzato (Honda - 25 punti), il quale si è lasciato alle spalle l’olandese Menno Vaan Meer (Honda - 22 p.) ed il tedesco Markus Jell ( KTM - 20 p.). In quarta e quinta posizione si sono classificati Gianni Borgiotti (Husqvarna - 18 p.) e Daniele Tonelli (KTM - 16 p.). I favoriti Gerard Bailo (KTM), Daniele Moschini (Zaeta) e Matteo Boncinelli (Gas Gas) hanno concluso rispettivamente in settima, decima e ventesima posizione.

Il titolo mondiale di Flat Track 2022 è andato allo spagnolo Gerard Bailo, che ha totalizzato 95 punti, contro gli 86 di Boncinelli ed i 78 del ceco Ervin Krajcovic (KTM). Quarto posto per Moschini (76 punti), seguito da tre piloti con pari punteggio: il giapponese Masatoshi Ohmori (Kawasaki - 65 punti) quinto, Daniele Tonelli (KTM), sesto e lo spagnolo Eric Reverté (Yamaha), settimo.

La gara di campionato italiano, che si sarebbe dovuta correre alla domenica, è stata annullata causa maltempo.