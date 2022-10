Provincia, slitta il primo Consiglio dell’era Robaldo

Era in calendario per oggi pomeriggio, lunedì 10 ottobre, il primo Consiglio provinciale dopo l’elezione a presidente di Luca Robaldo, sindaco di Mondovì.

Problemi di salute del neo presidente ne hanno però determinato un rinvio, probabilmente a fine ottobre.

Nella seduta odierna, oltre al giuramento e alle formalità di rito, Robaldo non avrebbe comunque ancora assegnato le deleghe, né designato il vicepresidente.

È verosimile, a questo punto, che tutto slitti a fine mese.

A proposito della vicepresidenza, Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale e da poco commissario di Forza Italia a Cuneo, nega di aver richiesto, per il suo partito, la riconferma di Massimo Antoniotti alla vicepresidenza.

“L’incontro avuto col presidente della Provincia all’indomani della sua elezione – specifica Graglia – è stato di mera cortesia, come è normale che avvenga visti i nostri rispettivi ruoli. Non si è parlato di vicepresidenza. Io – puntualizza - non ho avanzato richiesta a Robaldo per confermare il nostro consigliere provinciale, Antoniotti”.

Per questo ruolo sono in predicato due esponenti della maggioranza che ha sostenuto il sindaco di Mondovì nella sua corsa alla presidenza: Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e responsabile provinciale Enti locali del Partito Democratico e Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e presidente dell’Unione montana valle Varaita.

I bene informati dicono che, in virtù dell’accordo intercorso tra Enrico Costa (Azione) e Mauro Calderoni (Pd) per la presidenza, l’incarico di vice possa toccare a Sannazzaro.

A Dovetta, con buone probabilità, andrà la Montagna insieme alla delega ai progetti europei Alcotra.

Le altre deleghe saranno, nel frattempo, oggetto di ulteriore riflessione da parte di Robaldo, che le assegnerà tenendo conto dei fattori territorialità e competenza.