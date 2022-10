Due nuovi soci nel Rotary Saluzzo: Cristina Borrega e Luca Giletta

Due nuovi soci: Luisa Borrega e Luca Giletta nel Rotary Saluzzo, con l’ufficializzazione alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2032 Anselmo Arlandini intervenuto alla conviviale di lunedì scorso all'Interno2, in cui ha portato i saluti del Presidente Rotary International Jennifer Jones, una donna per la prima volta al vertice del sodalizio internazionale.

“il Rotary nutre l’educazione” è il progetto illustrato dal Governatore volto a promuovere l’alfabetizzazione, l'educazione di base, lo sviluppo economico e comunitario insieme alla costruzione della pace.

L’iniziativa prevede la distribuzione di circa 570.000 pasti ai bambini nelle scuole di una regione dell’Africa sub sahariana, ha informato ricordando che il 24 ottobre è la giornata mondiale della Polio e che i Rotary è l’associazione mondiale alla quale è stato ufficialmente assegnato il compito dell’ eradicazione di questa malattia.

Elogi al club saluzzese, per la coesione e l’impegno, un esempio a livello nazionale di comunità rotariana.

Spilla e formula di rito alle due entrature nel Rotary Saluzzo presieduto da Gianfranco Devalle.

Cinzia Aimone ha fatto da madrina all' ingresso di Luisa Borrega, sposata con 2 figli, laurea in Giurisprudenza, consulente del Lavoro e Amministratore Unico di Ced Paghe srl di Manta, socia della Fidapa Saluzzo. La nuova socia ha già collaborato con il club, in un progetto di solidarietà, mettendo a disposizione un appartamento per ospitare una famiglia ucraina.

Presentato da Andrea Nervi, è stato accolto dai soci Luca Giletta sposato, tre figli, diplomato in agraria, dal 1996 con il socio Ezio Boretto a capo della GI&BI Broker s.r.l, professionisti nella gestione dei rischi e nel brokeraggio assicurativo, operanti sul territorio nazionale tramite le sedi operative di Saluzzo e Latina.