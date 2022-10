Le strade scolastiche a Fossano per una nuova mobilità

Venerdì 7 ottobre, in occasione della partenza del progetto “RIDE TO SCHOOL” che incentiva, tramite i negozi locali, la “mobilità dolce” (con cui si intende quell’insieme di spostamenti a piedi e con mezzi non motorizzati come la bicicletta, azzerando così le emissioni inquinanti con benefici per la qualità della vita e la salute) sono state chiuse le strade alla circolazione automobilistica nell’orario di ingresso delle scuole fossanesi.

Sulla scia delle grandi città europee come Parigi, Londra, Barcellona e alcune realtà italiane come ad esempio Parma e Cuneo sono state “aperte” le strade ai bambini e ragazzi che accedono alle istituzioni scolastiche per ridare loro spazi, più volte negati, per la convivialità e il gioco. Nel tragitto verso le scuole è stata offerta loro la colazione grazie all’essenziale apporto della Op Joinfruit di Verzuolo con frutta di stagione locale e della Inalpi di Moretta, sempre presenti per iniziative di sensibilizzazione ambientale e di promozione e valorizzazione del territorio.

“Siamo da sempre attenti a iniziative sostenibili – commenta Bruno Sacchi, Direttore di Joinfruit – e la partecipazione a questo progetto di grande valore ci è sembrata un’opportunità per trasmettere alle generazioni più giovani anche il valore di una sana alimentazione, promuovendo il consumo di frutta fresca a colazione.”

Grazie alla collaborazione tra l’ I.I.S. “Vallauri”, l’I.C. “Sacco”, l’I.C. “Paglieri” di Fossano e l’associazione ciclistica Free bikers, con la partecipazione del comune di Fossano e della protezione civile, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado vogliono far sentire la necessità di organizzare città a misura d’uomo, facendo pertanto in modo che ci si possa attivamente riappropriare di spazi come le piazze, renderle e percepirle come spazi vivi, vissuti e vivibili, come luoghi di ritrovo e non solo come parcheggi. Stesso discorso per le strade cittadine, da concepire come luoghi di collegamento tra persone, attività ed idee, non come luogo di passaggio per le automobili.

Chiudendo le strade alla circolazione stradale si vuole rendere sicuro, oltre che piacevole, il passaggio per i giovani fossanesi, migliorandone la loro salute psicofisica, il benessere personale, la socialità, l’autostima e l’indipendenza che sempre più un mondo globalizzato vuole negargli. Le tre scuole in coesa e costruttiva sinergia, sull’onda di un’economia di adattamento sempre più incombente, hanno da poco attivato il progetto Ride to School in cui erogheranno per tutto l’anno scolastico un contributo economico per il bike to school e il bike to work per gli studenti e i dipendenti, mentre per i più piccoli verranno erogati gettoni di presenza in funzione dell’utilizzo del servizio scolastico di pedibus.

Un’occasione importante per far si che la città possa essere vissuta veramente in tutte le sue dimensioni. "Con il progetto Strade Scolastiche, nato da una collaborazione virtuosa di scuole, istituzioni e associazionismo, si è creato un articolato progetto che cerca di rispondere alle sfide ecologiche di oggi e del futuro, sensibilizzando così i ragazzi, cittadini di domani, all'attenzione all'ambiente e alla responsabilità civica." dichiara il preside del Vallauri, prof. Paolo Cortese.