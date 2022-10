Vernasca, sindaco ed assessore in visita alle scuole del paese

I due amministratori in vista alla mensa della scuola

Giovedì 6 ottobre 2022 il Sindaco del Comune di Venasca Silvano Dovetta e l’Assessore Francesco Di Manso si sono recati in visita alle scuole.

Gli amministratori hanno incontrato gli studenti della Primaria e e della Secondaria di Primo Grado per augurare a tutti loro un buon inizio dell’anno scolastico e, al termine della mattinata, si sono fermati a pranzare con loro, assaggiando l’ottimo cibo preparato dal personale della locale casa di riposo, incaricata del servizio mensa per l’Istituto scolastico.

«Per i nostri ragazzi – ha detto il Sindaco Dovetta – sta iniziando un anno scolastico che speriamo possa essere considerato “speciale” per il ritorno alla normalità delle lezioni, senza didattica a distanza e senza uso delle mascherine in classe. La formazione scolastica è fondamentale per il futuro delle nostre comunità e ho voluto augurare un buon lavoro sia agli studenti che ai loro insegnanti».

Durante la visita Dovetta e Di Manso hanno consegnato alla Dirigente scolastica un nuovo dispositivo defibrillatore, messo a disposizione dell’Istituto da parte del Comune, e hanno preso visione del buon esito degli ultimi lavori di manutenzione e miglioria realizzati sull’immobile.