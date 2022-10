“Cuore in Mente” dona due bici alla comunità di Cussanio

L’associazione "Cuore in mente" ha donato due biciclette per l’attività di ciclismo amatoriale per le persone del Centro diurno e della comunità "I Girasoli" di Cussanio.

Tale attività favorisce il benessere fisico e psichico delle persone che vi aderiscono, offrendo momenti di attività fisica in compagnia e occasioni per incentivare la propria salute. Lo scorso 18 settembre un gruppo appartenente alla Comunità di Cussanio del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN1 aveva partecipato alla Pedalata del cuore organizzata dall’associazione Cuore in mente, con la Pro Loco Savigliano e l’ASLCN.

Tale esperienza è stata occasione di integrazione con il territorio e di divertimento per i partecipanti.