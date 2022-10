"L'inestimabile valore di un sorriso": a Cuneo il nuovo corso base per volontari clown di corsia

Trasformare in sorriso le emozioni negative e dare profondo significato alla parola "cura".

A Cuneo, CÔNIVIP - Cuneo ViviamoInPositivo Onlus annuncia l'avvio di un nuovo corso base per volontari clown di corsia, fissato per l'11, 12 e 13 novembre.

Adesso ad ottobre, tre appuntamenti di presentazione del corso:

- 12 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca di Cuneo;

- 19 ottobre alle ore 18 presso il Ping di Cuneo;

- 19 ottobre alle ore 21 presso il Ping di Cuneo.

CÔNIVIP - Cuneo ViviamoInPositivo Onlus è un'associazione di volontariato aderente alla Federazione ViviamoInPositivo Italia. È nata il 4 luglio 2008, per volontà di alcuni clown di Mondovip, altra associazione federata Vip Italia, con l'intento di dedicarsi all'espansione della clownterapia nella città di Cuneo e dintorni. Dal 1° gennaio 2009 ha iniziato la sua attività operativa in ospedale e nelle strutture della città (case di accoglienza, centri diurni), costituendo negli anni un gruppo di volontari preparato ed affiatato.

Il corso organizzato permetterà di formare nuove persone, continuando quella che è la missione per eccellenza dell'associazione: far nascere un sorriso laddove, per circostanze avverse, ha ancor più un valore inestimabile.

Per informazioni e iscrizioni: informazioni@conivip.it / direttivo@conivip.it.