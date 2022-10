Atletica: Anna Arnaudo da record, a Pisa la migliore prestazione italiana U23 nella mezza maratona

Ai Campionati Italiani di Mezza Maratona di Pisa di domenica 9 ottobre brilla la stella di Anna Arnaudo.

La cuneese del Battaglio CUS Torino, al debutto sulla distanza, fa crollare la migliore prestazione italiana under 23 che resisteva da vent’anni, frantumandola di quasi un minuto con 1h11:39.

Dopo la prestazione si può dire che Arnaudo è un talento pienamente recuperato dopo le difficoltà della stagione estiva che l’hanno costretta a rinunciare agli Europei di Monaco: “Il merito è di chi mi ha aiutato, come il coach Gianni Crepaldi, e ora spero di far bene anche all’Eurocross nel mio Piemonte”, racconta.

A maggio aveva già centrato la MPI U23 nei 10.000 su pista, migliorata in quel caso dopo 33 anni con 32:09.54.

Nella prova femminile da segnalare anche le prestazioni delle portacolori dell’Atl. Saluzzo: il terzo posto assoluto di Tegegn Addisalem Belay in 1h10:13 e il 14mo di Lorenza Beccaria in 1h17:07. Grazie a questi due risultati il club cuneese conquista il terzo posto nella classifica del Campionato Italiano di Corsa, alle spalle di GS Lammari e Caivano Runners.

Al maschile successo dell’Atl. Casone Noceto che ieri, tra gli atleti in gara, ha schierato il piemontese Francesco Carrera, 19mo in 1h04:34; ricordiamo poi che nelle fila del club toscano milita anche Italo Quazzola. Da segnalare ancora il 39mo posto assoluto, e settimo nella classifica u23, di Nicolò Gallo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e, tra le donne, il 18mo di Cecilia Basso (Orecchiella Garfagnana) in 1h18:33.