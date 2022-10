Atletica: pista, Cuneo si aggiudica il Trofeo delle Province U14

Domenica 9 ottobre a Donnas (AO) si è svolta la Finale Regionale del Trofeo delle Province Ragazzi e Ragazze di Piemonte e Valle d’Aosta.

Da regolamento, ogni provincia poteva prendere parte alla manifestazione schierando un minimo di sei ragazzi e sei ragazze con un massimo di quattro atleti per tipologia di Tetrathlon (A: 60-lungo-peso-600; B: 60hs-alto-vortex-600).

La squadra di Cuneo si aggiudica la classifica combinata (maschile e femminile) davanti a Valle d’Aosta, Novara, Biella-Vercelli e Asti. Nella classifica di categoria, Novara si impone al femminile davanti a Valle d’Aosta, Cuneo, Biella-Vercelli, Asti e Torino (presente solo con le donne). Al maschile, netto successo per Cuneo, seguita da Valle d’Aosta, Biella-Vercelli, Asti, Novara.

RAGAZZE. Nel tetrathlon A vittoria per Elisa Fiandaca (GAO Oleggio) con 2887 punti; seconda, a soli 26 punti di distacco, Alessia Succo (Atl. Settimese) con 2861 punti, terza Carlotta Giovanetto (Valle d’Aosta) con 2633 punti. Per Fiandaca, miglior prestazione tecnica 1:46.90 sui 600, mentre Succo sui 60 corre in 8.15.Nel tetrathlon B ad imporsi è Iole Fantini (Bugella Sport) con 2693 punti davanti a Cloe Zoppo Ronzero (Valle d’Aosta) e a Eloise Vallet (Atl. Savigliano), terza assoluta e seconda piemontese con 2637 punti. Fantini corre i 60hs in 10.09, sua miglior prestazione tecnica, mentre per Vallet si segnala 1,31 nell’alto.

RAGAZZI. Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) si aggiudica il tetrathlon A con 2721 punti; alle sue spalle Davide Ferrero (Atl. Alba), con 2375 punti, e Giacomo Rabezzana (Atl. Asti 2.2) con 2338 punti. Per Provera miglior prestazione tecnica 13,52 nel peso gomma, mentre per Ferrero 4,93 nel lungo. Il tetrathlon B va invece ad Andrea Villanova (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con 2548 punti; solo otto i punti di distacco del secondo classificato, Lorenzo Costa (Atl. Carmagnola) che chiude con 2540 punti davanti a Tommaso Telesca (Atl. Ovest Ticino), terzo con 2311 punti. Miglior prestazione tecnica per Villanova 9.40 sui 60hs, seguito da Costa che corre in 9.49 (a sua volta, miglior prestazione tecnica del cuneese).