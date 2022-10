Il Volley Savigliano vince il Memorial Riccardi e si prepara al debutto delle squadre giovanili

“In palestre di fortuna nascerà la pallavolo maschile a Savigliano”. Così iniziava uno degli articoli che cinquant’anni fa raccontava la nascita dell’allora acerbo Volley Savigliano, trasformatosi nei decenni in una realtà solida e in un punto di riferimento per la pallavolo provinciale e regionale. “E in palestre di fortuna la pallavolo maschile a Savigliano si espande”, ironizza Corrado Caula, dirigente biancoblu, riferendosi ai pochi spazi a disposizione in cui si svilupperà l’attività sportiva 2022/23 delle giovanili. Una attività sportiva che, per l’annata ormai alle porte, presenta una novità dell’ultima ora.

“Il numero sempre crescente di bambini e ragazzi che si appassionano al volley ci ha spinti a chiedere alla Fipav territoriale la possibilità, ad iscrizioni chiuse, di aggiungere un’ulteriore squadra al campionato Under 15. – prosegue Caula - La Federazione, che ringraziamo, ha accolto la nostra richiesta e, quindi, ci presenteremo ai nastri di partenza con ben due compagini in quella categoria”.

Al via dei rispettivi tornei, quindi, ci saranno tre squadre targate Volley Savigliano: l’Unipolsai Cristiano Mellano in Under 17, e le due compagini griffate Curti & Saffirio e Mobil Homo, che prenderanno parte al campionato Under 15.

“Siamo in tanti, e sempre di più. Ma il nostro motto resta “Più siamo, più giochiamo e ci divertiamo. Anche per questa ragione, le “Porte aperte” al Volley Savigliano non chiudono mai: chiunque voglia provare anche durante la stagione sportiva, sarà accolto con grande entusiasmo dai nostri istruttori” – conclude il dirigente saviglianese.

Intanto, per il sodalizio biancoblu è arrivata la prima soddisfazione. Nel weekend dell’8-9 ottobre, infatti, un gruppo di Under 16 saviglianesi, composto da ragazzi nati tra il 2007 e il 2009, si è imposto al Memorial Elena Riccardi, andato in scena ad Avigliana e Giaveno. Dopo aver chiuso al secondo posto nel girone unico di qualificazione al sabato, alle spalle del solo San Paolo, i ragazzi di coach Bogliacini si sono sportivamente vendicati alla domenica, imponendosi con un netto 2-0 (25-23, 25- 19) nella finalissima.

“Voglio ringraziare personalmente Paolo Ricciardi il papà di Elena (una giovane atleta mancata prematuramente a cui è dedicato il torneo) che ci ha dato la possibilità di partecipare adattando il calendario ai nostri impegni scolastici. – spiega coach Bogliacini - Una manifestazione riuscita nei tempi e nello spirito, ma soprattutto ritornare a una quasi normalità dopo tanto tempo è veramente bello. La vittoria fa piacere ma passa in secondo piano rispetto alle testimonianze di chi ha vinto i tumori e di chi contribuisce alla ricerca: sono momenti di crescita anche questi!".

Questi i ragazzi del Volley Savigliano: Guiotto, Gallo, Bushati, Fissolo L., Zenzami, Negro A. (2007), Margaria (2008), Fea, Fissolo E., Mina Marassi (2009).