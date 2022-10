Volley femminile: la Cuneo Granda S.Bernardo vince il primo Trofeo "Amor Avis" by Fideuram

A Viadana la Cuneo Granda S.Bernardo supera la Unet e-work Busto Arsizio in semifinale e la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in finale aggiudicandosi così il primo Trofeo "Amor Avis" by Fideuram, organizzato dalla VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

Due vittorie arrivate al tie-break e in rimonta che, a due settimane dall'inizio del campionato, sono un'iniezione di fiducia per la formazione allenata da coach Zanini. Dopo una semifinale dall'andamento ondivago, in finale le gatte hanno saputo tornare in corsa dopo un brutto primo set. Ottimo l'impatto di Szakmáry, entrata per Drews, e di Agrifoglio, in cabina di regia nella seconda metà del terzo set e nel quarto parziale e costretta a lasciare il campo all'inizio del tie-break per un problema all'anca. MVP della finale una Sofya Kuznetsova da 23 punti con 2 muri e ben 7 ace, con una pressione costante dai nove metri sulla seconda linea avversaria; a lei l'omaggio offerto dal Salumificio Pezzi, mentre a consegnare il trofeo a capitan Signorile è stato Walter Roveri di Fideuram. Sul gradino più basso del podio è salita la Unet e-work Busto Arsizio, che nella finale per il terzo e quarto posto ha sconfitto 2-0 la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore in un confronto tra due squadre assai rimaneggiate. Martedì 11 le cuneesi torneranno in palestra in vista dell'ultimo test del precampionato, il Memorial Giampaolo Ferrari in programma al Pala Igor di Novara sabato 15 e domenica 16.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «All'inizio Vallefoglia ci ha messo in difficoltà, ma siamo state brave a reagire iniziando a battere meglio e a metterla in difficoltà in ricezione. Sono soddisfatta perché sia in semifinale sia in finale siamo state capaci di ribaltare il risultato».

CRONACA

PRIMO SET Trascinata da Lutz e Kosheleva, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha vita facile nel primo parziale. Tigri sempre avanti, gatte troppo fallose dai nove metri (quattro errori) e poco incisive in attacco. Tabellino: 6 Lutz, 4 Kosheleva

SECONDO SET Szakmáry per Drews dal via. Lutz spara in rete e la Cuneo Granda S.Bernardo passa a condurre per la prima volta (4-3), poi Diop per il primo break sul turno al servizio di Signorile. Lutz con un pallonetto per il 6-4. Un attacco di D'Odorico e un ace di Mancini tengono Vallefoglia in scia: 8-6. Ancora D'Odorico trova le mani del muro cuneese per il 10-8). Cuneo avanti 14-11, poi un errore di Diop e un attacco di Lutz per il meno uno, ma due primi tempi consecutivi di Cecconello valgono il nuovo allungo cuneese (16-13). Vallefoglia ricuce fino al 16-15, ma le gatte mantengono un margine di sicurezza grazie al colpo ben giocato da Kuznetsova sulle mani del muro e all'attacco out di D'Odorico (18-15). Due ace di fila di Kuznetsova costringono Mafrici a interrompere nuovamente il gioco sul 20-15. Azione lunga, un errore di D'Odorico consegna il punto a Cuneo. Primo tempo Megabox per il 22-16, ma il set sembra essere nelle mani di Cuneo. Errore di Mancini dai nove metri. Sul 23-18 Zanini ferma il gioco. La Megabox risale fino al 24-22 e Zanini chiama ancora a colloquio le sue, che chiudono i conti sul 25-22 con Szakmáry: 1-1 al PalaFarina. Tabellino: 6 Kuznetsova, Diop, D'Odorico, 5 Lutz

TERZO SET Avvio punto a punto, Vallefoglia allunga sfruttando due errori consecutivi in attacco di Kuznetsova e vola sul 6-10. Dopo il time out per Zanini c'è la reazione delle gatte, che accorciano fino al 9-11 sul turno al servizio di Caruso, ma Vallefoglia accelera ancora con un ace di Lutz e un muro su Kuznetsova. Sul 16-10 è ancora time out per la panchina cuneese. Dentro Caravello per Gay e sul 10-17 Agrifoglio per Signorile. Un bel colpo di Szakmáry e un ace di Kuznetsova avviano la rimonta cuneese, aiutata da un errore in attacco della Megabox: 14-17 e time out per Mafrici. Agrifoglio difende, Kuznetsova ancora a segno con un colpo morbido e con l'ennesimo ace: 16-17 e nuovo time per Vallefoglia. Szakmáry gioca bene sulle mani del muro e la Cuneo Granda S.Bernardo corona una lunga rincorsa (18-18). Vallefoglia non ci sta e allunga nuovamente sul 18-21, ma ancora Szakmáry e Diop dai nove metri riportano sotto le cuneesi. Dal 20-24 le cuneesi risalgono fino al 23-24, ma un servizio out di Szakmáry consegna il parziale alle Tigri: 23-25 (1-2). Tabellino: 6 Szakmáry, 5 Lutz, Kosheleva, Kuznetsova

QUARTO SET Ci sono Agrifoglio e Caravello dal via. Fase iniziale all'insegna dell'equilibrio (4-4), poi Lutz e un ace di Berti decretano il primo break per Vallefoglia, subito annullato. Nuova parità sul 7-7. La Cuneo Granda S.Bernardo prova l'allungo sul turno al servizio di Kuznetsova, ma Vallefoglia non molla di un centimetro (10-10). Diop e Szakmáry per il break cuneese: 13-11 e time out per Mafrici. Vallefoglia accorcia fino al 15-14, poi Szakmáry e il muro biancorosso riportano le gatte a distanza di sicurezza. Ace di Caruso e nuovo time out per Vallefoglia sul 19-15. Sul 21-18 coach Zanini chiama a colloquio le sue per interrompere il tentativo di rimonta di Vallefoglia. Un errore in attacco delle Tigri e un muro cuneese mandano in archivio il quarto set con il punteggio di 25-20: 2-2 e ancora un tie-break per la Cuneo Granda S.Bernardo. Tabellino: 8 Kuznetsova, 5 Lutz

QUINTO SET Sull'1-1 Agrifoglio è costretta a lasciare il campo per un problema all'anca; dentro Signorile. Due ace consecutivi di Kuznetsova per l'allungo cuneese (6-4). Vallefoglia impatta sul 7-7. Punto a punto fino al 9-9, poi le gatte accelerano e sul 12-10 è time out per Vallefoglia. Le Tigri trovano l'aggancio sul 13-13 grazie a un ace di D'Odorico e a un contrasto a rete vinto da Berti. Dopo il time out per Zanini Diop con due punti di fila pone fine al set (15-13) e al match (3-2): la Cuneo Granda S.Bernardo vince il primo Trofeo "Amor Avis" by Fideuram. Tabellino: 5 Diop, 4 Piani, 3 Kuznetsova

CUNEO GRANDA S.BERNARDO - MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-2 (14-25, 25-22, 23-25, 25-20, 15-13)

Cuneo Granda S.Bernardo Kuznetsova 23, Drews 2, Cecconello 4, Caravello (L), Agrifoglio 1, Szakmáry 14, Caruso 9, Magazza, Signorile 1, Diop 19, Gay (L2). N.e Gicquel. All. Zanini, vice all. Petruzzelli

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Piani 8, Carraro, D'Odorico 18, Sirressi (L), Papa 3, Martinelli, Mancini 8, Barbero, Berti 5, Kosheleva 13, Lutz 21. All. Mafrici, vice all. Passeri

NOTE Durata set: 20', 27', 26', 26', 17'.Cuneo Granda S.Bernardo: 10 muri, 9 ace, 11 errori in battuta, 38% in attacco, 48% (26%) in ricezione. Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 11 muri, 6 ace, 17 errori in battuta, 42% in attacco, 52% (21%) in ricezione.