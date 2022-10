Volley maschile A3: Monge-Gerbaudo Savigliano ko al tie-break a Brugherio

Il Monge-Gerbaudo Savigliano torna con un punto e un pizzico di rammarico dalla trasferta in casa della Gamma Chimica Brugherio, brava a imporsi al tie-break al termine di una prima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca a dir poco combattuta.

I ragazzi di coach Simeon partono forte, vincendo con il margine più largo dell’incontro il primo set, poi commettono troppi errori e consentono di acquisire entusiasmo e fiducia ai giovani lombardi, bravi ad imporsi nel secondo e nel terzo parziale. Il sussulto nel quarto, con i saviglianesi che mettono il muso davanti proprio nel momento decisivo, vale il primo punto stagionale, ma fa da preludio a un quinto e decisivo parziale in cui i padroni di casa hanno il merito di crederci di più, portarsi subito in vantaggio e trovare la vittoria.

La cronaca del match

I sestetti iniziali Coach Simeon sceglie Filippi in regia, Camperi opposto, Nasari e Galaverna schiacciatori, Mellanoe capitan Dutto al centro. Libero Gallo. Durand risponde con Biffi in palleggio, i 212 centimetri di Barotto come opposto, Chilorio e l’olandese Van Solkema bande, Innocenzi e Frattini centrali. Libero Marini.

Primo set

Dopo un inizio in grande equilibrio (5-5), i saviglianesi attaccano la freccia, con tre giocate che regalano il primo break: 8-5. Alcune imprecisioni dei piemontesi, però, consentono ai lombardi di ricucire: Filippi mette out la battuta e poi commette invasione a rete, per il 9-9 di Brugherio. La risposta è immediata: ottimo primo tempo di Mellano e ace in battuta di Nasari, 11-9. Un muro perfetto di capitan Dutto regala il +3, 13-10. Un fallo in palleggio del lombardo Biffi amplia ancora il margine: 15-11. Coach Durand prova la carta Consonni per riaprire la gara, ma i biancoblu mantengono costante il +4. Sul 20-16, dentro Trinchero per Mellano, per la battuta. Due punti consecutivi di Galaverna portano il punteggio sul 22-17, costringendo i padroni di casa al time-out. Al ritorno in campo, non cambia l’inerzia: Savigliano è perfetto ed è un ace di Galaverna a chiudere il conto, 18-25.

Secondo set

Simeon conferma il sestetto del primo parziale. I padroni di casa partono bene e si portano sul 3-1con un muro di Barotto su Dutto. È Galaverna, ancora, a tenere i suoi agganciati al match, con alcune giocate di qualità e, come nel primo, si avanza punto a punto. Un muro di Mellano su Innocenzi regalala parità a 13 ai biancoblu. Un punto contestato al video-check, che premia i padroni di casa, e una battuta di Biffi, che tocca il nastro e cade beffarda dall’altra parte del campo, riportano immediatamente i lombardi sul +2. Simeon corre ai ripari chiamando il time-out. Al rientro, una grande diagonale di Nasari riporta i saviglianesi sotto, prima che la schiacciata di Barotto termini direttamente sulla rete, per la nuova parità. Un muro di Chilorio e un’incomprensione tra Filippi e Mellano danno ancora una volta ai padroni di casa il +2. Camperi mette fuori la diagonale e poi viene murato: i Diavoli Rosa volano a +4 e nuovo time-out saviglianese. Simeon inserisce Spagnol e Trinchero per riprenderla e la rotazione funziona: due pipe di Nasari ricuciono il punteggio sul 20-18, costringendo Durand a stoppare il gioco. Al rientro in campo, Savigliano è più in palla e riesce a ritrovare il pari sul 21-21, con Nasari bravo a mettere a terra il pallone dopo un lungo scambio. Galaverna cala l’ace e Durand chiama ancora time-out. Lo stop non cambia l’esito: Galaverna trova un altro ace, ma Brugherio ha la forza di trovare un nuovo break e ribaltare l’incontro con due ace consecutivi di Van Solkema: 25-23 e set in parità.

Terzo set

Savigliano riparte con il sestetto di inizio gara e inizia subito forte, creando un gap importante che culmina in un netto 9-5. Brugherio, però, ricuce punto a punto, mantenendosi sempre a ridosso dei biancoblu, con un distacco che oscilla tra i due e i tre punti. Savigliano si porta sul 20-18 con un maniout giocato sul muro da Galaverna, ma i padroni di casa trovano un nuovo break e impattano nuovamente 20-20. Sul 20-21, fuori Camperi e Filippi e dentro Spagnol e Trinchero. Brugherio mette la testa avanti per la prima volta nel momento-clou: 23-22 e time-out chiamato da Simeon. Al rientro, Biffi sbaglia la battuta per il 23 pari e Filippi torna in campo per Spagnol. Barotto mette a terra il 24- 23 e regala il set-point ai suoi. Mani-out dei padroni di casa su attacco di Nasari e si va ai vantaggi. Lo stesso Nasari mette fuori la battuta e concede il secondo punto-set ai lombardi, che chiudono i conti subito dopo, con l’attacco di Camperi che termina fuori. 26-24 e Brugherio che passa in vantaggio.

Quarto set

Nel quarto parziale coach Simeon gioca da subito la carta Spagnol, in campo al posto di Camperi. Dentro anche Rabbia per Gallo come libero. Il match riparte nuovamente in equilibrio, prima di un nuovo break di Brugherio: Mellano mette fuori un primo tempo, quindi Biffi trova l’ace e i padroni di casa si portano sull’11-7, costringendo Simeon al time-out. Savigliano ricuce un passo alla volta, fino all’ace di Galaverna che porta il punteggio sul 14-13 per i padroni di casa, che chiamano timeout. Sul 15-14, il muro di Savigliano mette giù il pallone del possibile pareggio, ma il video-check conferma che la sfera è uscita di qualche centimetro. È un turning point decisivo, perché Brugherio trova l’ottima serie in battuta di Biffi e si porta a +4, 19-15. Savigliano, però, ha il merito di non crollare e di ricucire ancora una volta, fino al 20-20. Il muro di Brugherio sulla pipe di Nasari riporta di nuovo i padroni di casa a +2, sul 23-21. A salire in cattedra è Spagnol, che inanella due punti consecutivi, vitali per il nuovo pareggio, ma Innocenzi mette a segno il primo tempo che regala a Brugherio il primo match-point. La battuta di Van Solkema termina, però, out, e si va ancora ai vantaggi. Filippi mura Chilorio ed è set-point per Savigliano, per la prima volta davanti, ma Innocenzi trova un altro ottimo primo tempo. Un’invasione del muro di casa fa gioire Savigliano: 27-25 e tiebreak.

Quinto set

Savigliano in campo con lo stesso sestetto con cui ha vinto il quarto parziale. Parte meglio Brugherio, che scappa subito sul 3-0. Un vantaggio che i ragazzi di Durand mantengono fino al cambio campo, sull’8-5. Al rientro, Savigliano prova ad accorciare e si riporta a -1 sull’11-10. Barotto trova la diagonale del 14-12: nuovo match-point per Brugherio. Il punto decisivo è del muro di casa, che stronca la giocata di Nasari e chiude i conti. Finisce 15-12. Ai biancoblu non bastano i 23 punti di un ottimo Galaverna. Top scorer è il lombardo Barotto, autore di 26 punti. I biancoblu torneranno in campo sabato 15 ottobre, per la prima partita casalinga dell’anno, contro il Geetit Bologna. Da lunedì 10 ottobre sarà possibile acquistare sulla piattaforma Liveticket sia i biglietti per la gara con Bologna che per quella di mercoledì 19, ancora in casa, contro Garlasco.

Gamma Chimica Brugherio-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-2

Parziali: 18-25, 25-23, 26-24, 25-27, 15-12

Gamma Chimica Brugherio: Biffi 4, Barotto 26, Chilorio 8, Van Solkema 14, Innocenzi 12, Frattini 4, Marini (L1), Piazza (L2); Mancini, Consonni. All. Durand. N.E. Ichino, Carpita, Viganò

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 4, Camperi 3, Nasari 18, Galaverna 23, Mellano 6, Dutto (C) 11, Gallo (L1), Rabbia (L2); Trinchero, Spagnol 4, Rainero. All. Simeon. N.E. Calcagno, Bergesio.