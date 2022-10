A Cherasco pronti 900 mila euro per il restauro della chiesa di San Gregorio

Due importanti opere per la città di Cherasco. Una, in dirittura d’arrivo, l’altra che vedrà la partenza all'inizio prossima primavera. Stiamo parlando rispettivamente dei lavori finali alla circonvallazione (collegamento tra la SP 661 e la SP 12 Fondovalle Tanaro), opera da 8,5 milioni di euro, finanziata con fondi statali “Crosetto” per 7,5 milioni, Regione Piemonte per 800 mila euro e Comune di Cherasco per quasi 200 mila euro, e del restauro per 900 mila euro (120 mila Euro dal Comune) alla chiesa di San Gregorio, rifatta nel XVII secolo, e che conserva il campanile romanico-gotico del XIII-XIV secolo, e già sede di mostre, proprio davanti al palazzo comunale.

«L’intervento alla viabilità che riguarda la circonvallazione - afferma il sindaco Carlo Davico - è quasi terminato. Attendiamo solo la data che verrà decisa dalla Provincia per completare l’opera con l’asfaltatura che, se il tempo reggerà, potrà essere eseguita entro la fine dell’anno, altrimenti se ne riparlerà all'inizio della prossima primavera. Un’opera che permetterà di regolare meglio il traffico su un tratto rinnovato, per cui sono stati investiti 8,5 milioni di euro».

Ma a Cherasco si pensa anche alla conservazione del patrimonio artistico: «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 720 mila euro - prosegue il sindaco - che, aggiunti ai 180 mila euro investiti dal Comune, per complessivi 900 mila euro, saranno utilizzati per il restauro alla chiesa di San Gregorio in cui si interverrà, tra l’altro, per la conservazione degli affreschi. A livello di tempistiche credo che a breve dovremmo fare l’appalto per poi iniziare i lavori a inizio primavera 2023 fino almeno all’estate 2024. Un intervento necessario per il mantenimento di una delle due chiese storiche della città di Cherasco».

Oltre a questi due importanti lavori, il Comune si sta muovendo anche per la rigenerazione urbana, partecipando, con altri paesi, a diversi bandi Pnrr, come per l’asilo nido.

Sono arrivati, infine, fondi ministeriali pari a 70 mila euro per l’efficientamento energetico del teatro comunale, e 37.500 euro per la manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano, di cui sono per ora stati investiti, per il 2022, 25 mila euro per i marciapiedi in via Einaudi.