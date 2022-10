A Cuneo la prima edizione del 'Forum Agroecologia in Piemonte'

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta vi invita alla I edizione piemontese del Forum Agroecologia venerdì 14 ottobre alle ore 09:30 presso le sale del Centro Incontri in corso Dante Alighieri 41. Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta organizzano, con la collaborazione di Fondazione Agrion, la prima edizione del Forum Agroecologia in Piemonte, per sottolineare il ruolo del cibo contro la crisi climatica verso una transizione ecologica giusta e solidale.

Considerata la rilevanza del territorio, il Forum Agroecologia sarà realizzato nella città di Cuneo per poter cogliere l’occasione di valorizzare le realtà virtuose che già operano nella provincia. Il focus dell’edizione del Forum Agroecologia 2022 sarà l’agricoltura sostenibile al tempo dei cambiamenti climatici. L’evento sarà ricco di interventi e stimoli per affrontare la crisi climatica, come PAC, il rapporto con la biodiversità, cambiamenti di stile di vita e di metodi agricoli. Nella prima parte, in mattinata, avrà luogo un convegno di confronto fra istituzioni, associazioni di categoria e università. Nella seconda parte, che avrà luogo nel primo pomeriggio a partire dalle 14, verrà dato spazio a tre tavoli tematici di confronto e alla condivisione di buone pratiche.

Modera: Valentina Chiabrando – Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Partecipano: Giorgio Prino – Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Luca Robaldo – Presidente Provincia di Cuneo Patrizia Manassero – Sindaco Città di Cuneo Giacomo Ballari – Presidente Fondazione Agrion Gabriele Carenini – Presidente CIA Piemonte Roberto Moncalvo – Presidente Coldiretti Piemonte Enrico Allasia – Presidente Confagricoltura Piemonte Paolo Balocco – Direttore direzione Agricoltura e Cibo Regione Piemonte Maria Letizia Gardoni – Ufficio di Presidenza FederBio Paola Migliorini – Docente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Cristiana Peano - Docente Università degli studi di Torino Danilo Demarchi – Docente Politecnico di Torino Angelo Gentili – Responsabile nazionale Agricoltura di Legambiente.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, avranno luogo 3 tavoli tematici di discussione: il ruolo del biologico e stop pesticidi coordinato da Giuseppe Ferraris, Legambiente Vercellese e della Val Sesia; il ruolo della biodiversità e del suolo in agricoltura coordinato da Gianfranco Peano, Legambiente Cuneo ed infine l' innovazione tecnologica coordinato da Lorenzo Berra, Fondazione Agrion