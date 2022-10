Covid: ad Alba 255 casi, il capoluogo Cuneo ne conta 778

Crescono ancora i casi di Covid ad Alba. E’ quanto si rende noto col periodico aggiornamento settimanale diffuso dal Comune langarolo, che sulla base della mappa regionale quantifica in 255 i casi registrati tra i propri residenti alla data di oggi, martedì 11 ottobre. Sette giorni fa i casi in città erano 223, un mese fa 112.

Non migliore la situazione negli altri centri principali della provincia. Nel capoluogo Cuneo i positivi sono 778, a Mondovì 306, a Bra 212, a Savigliano 206, a Fossano 200, a Saluzzo 133.

Al contempo l’Asl Cn2 di Alba e Bra comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono 21, stabili rispetto ai 22 di una settimana fa e nessuno dei quali risulta bisognoso di terapia intensiva, come ormai da alcuni mesi a questa parte.

I residenti albesi vaccinati – informa ancora il Comune – sono 25.574 con almeno una dose, 24.076 con due dosi, 20.486 con tre dosi e 3.420 con quattro dosi.