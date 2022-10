Appuntamento al Teatro Toselli con "Filastrocca della vita"

Riprendono le attività e la programmazione della Compagnia Il Melarancio/Officina Residenza Teatrale per le nuove generazioni, rivolte alla scuola in collaborazione col Comune di Cuneo.

Il primo appuntamento è rivolto a tutti i dirigenti e insegnanti, un modo diverso per incontrarsi a inizio anno scolastico assistendo insieme allo spettacolo “Filastrocca della vita”, della Compagnia Teatrale Stilema di Torino. Lo spettacolo si terrà lunedì 24 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Toselli, ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Al pomeriggio "A proposito di teatro", un incontro di aggiornamento teorico (e un po’ pratico) sul senso del vedere e fare teatro con e nella scuola. Tenuto da Silvano Antonelli della Compagnia Teatrale Stilema/Uno Teatro presso la “Sala Vinai” in via Roma 4, l'incontro si terrà dalle ore 17 alle ore 19. Per partecipare è necessaria l’iscrizione alla mailbiglietteria@melarancio.com scrivendo (nome e cognome, istituto di appartenenza, numero di telefono, e-mail) entro venerdì 21 ottobre alle ore 16. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La rassegna "La Scuola va a Teatro" inizierà a novembre con spettacoli rivolti alle diverse fasce di età, dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori di 2° grado; ringraziamo fin d'ora chi deciderà di partecipare agli spettacoli programmati nella consapevolezza che il Teatro, soprattutto se vissuto con la Scuola è un’esperienza importante, una possibilità e un’ opportunità per tutti, indistintamente, uno strumento di crescita individuale e collettiva. Riprendono anche le proposte all’interno delle scuole con i laboratori e le letture ad alta voce.