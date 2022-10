Bra, pranzo sociale di fine estate della Fidas per donatori amici e simpatizzanti

Buon cibo, ottimo vino e quattro chiacchere in compagnia: se cercate tutto questo lo troverete sicuro al pranzo sociale di fine estate del Gruppo comunale della Fidas di Bra.

L’appuntamento, aperto a donatori, amici e simpatizzanti, è in calendario domenica 16 ottobre, presso il Palatenda Sporgente in via Ballerini.