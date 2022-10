Cossano Belbo, Protezione Civile al lavoro per pulire il rio Santa Maria

Il gruppo di Protezione Civile di Cossano Belbo, su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale cossanese, ha realizzato un importante lavoro di pulizia sul Rio Santa Maria nel punto in cui si immette nel tunnel sotterraneo in prossimità dello sferisterio della pallapugno.

I volontari, sotto l'attenta regia del presidente Adriano Monti, hanno eliminato tutti gli arbusti, di varie dimensioni che potevamo ostacolare il normale deflusso delle acque piovane che scendono a valle dalla collina di Santa Libera.

Utilizzando le attrezzature in dotazione al gruppo, i volontari hanno immediatamente tolto dall'alveo le piante tagliate e successivamente cippate, evitando cosi pericolosi ammucchiamenti.

Il Gruppo di Protezione civile, sempre su richiesta dell'Amministrazione comunale, aveva nei giorni scorsi provveduto alla pulizia di lunghi tratti di cunette lungo le strade comunali, contribuendo a una migliore viabilità in caso di forti piogge.

Un grazie da parte degli amministratori comunali a tutti i volontari per la loro preziosa collaborazione nel mantenere sicuro il vasto territorio cossanese.

Proseguono intanto i lavori per il nuovo tunnel sempre sul Rio Santa Maria. Sono stati eseguiti i lavori per lo spostamento dei servizi pubblici, mentre stanno per partire i lavori di palificazione di sostegno in piazza Calleri.