Cuneesi preoccupati per il carovita: "Si rinuncia alla pizza, si fa attenzione a tutto"

E' un momento buio. C'è la guerra, una minaccia globale. E c'è una profonda crisi economica, energetica soprattutto, che sta mettendo in discussione il sistema sociale e le abitudini di vita di decenni.

Tra le persone intervistate stamattina, tra i banchi del mercato, non ci sono eccezioni: tutti sono preoccupati e tutti sanno che dovranno fare rinunce. Dalla pizza alle uscite con gli amici all'aperitivo. Senza trascurare una maggior attenzione a non lasciare le luci accese, a tenere il riscaldamento più basso, a comprare qualcosa in meno.

Oltre al carovita, con cui tutti dovranno fare i conti, tra bollette alle stelle e inflazione galoppante, c'è anche la grande preoccupazione per la situazione internazionale, soprattutto tra chi ha dei figli appena nati e non riesce a guardare con fiducia al futuro.

Ecco cosa ci hanno detto i cuneesi nel servizio di Barbara Simonelli e Cristina Mazzariello