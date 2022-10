Distilleria Castelli di Cortemilia: arriva il sesto Premio Bibenda consecutivo

Per il sesto anno consecutivo la distilleria Castelli di Cortemilia ha vinto il Premio Bibenda destinato alle migliori grappe d’Italia. Per l’edizione 2023 della famosa guida i cinque grappoli - che significa l’eccellenza - vanno alla grappa Nebbiolina 2019, un prodotto premiato ogni anno fin dal 2018, e quest’anno anche alla grappa Branda 43.



La Nebbiolina proviene dalle migliori vinacce di Nebbiolo raccolte nel territorio di Langa e Roero, un distillato che è fiore all’occhiello della produzione dell’azienda cortemiliese, nel particolare si tratta di una grappa invecchiata in legno d’albicocco.

La soddisfazione nell’azienda di Sergio Castelli è tanta, e certifica la dedizione con cui tutta la sua famiglia segue ogni fase produttiva cercando sempre la massima qualità, con l’orgoglio di essere un’azienda di nicchia che segue le orme di Giuseppe Castelli, che a Cortemilia iniziò il suo lavoro di mastro distillatore nel 1963, assumendo la proprietà di una distilleria con una storia che risaliva al 1700.



Anche il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, partecipa al successo della distilleria: «È con grande piacere che accolgo questa notizia, sapendo bene anche dei riconoscimenti ottenuti finora; la realtà della distilleria Castelli è espressione di eccellenza e rappresenta una grande risorsa del nostro territorio, un esempio del grande valore dell’artigianalità che caratterizza per grande parte l’identità della nostra terra. Il successo di questa azienda è anche il successo del territorio, sempre più ricercato in particolare proprio per le sue eccellenze produttive».