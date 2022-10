Il Wellington di Paesana scende in campo per la Rassegna di metà ottobre

Anche quest’anno il ristorante “New Wellington – Il bello delle donne” di via Reinaud 20 , a Paesana, scende in campo al fianco degli organizzatori per ingolosire con i manicaretti di Patrizia Abate Daga la ventiquattresima edizione di “PaesanAinpiazzA”, la tradizionale rassegna dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnia locale, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Sabato 15 ottobre il locale proporrà una finissima di mare, un gran fritto di mare con patate fritte e dolce. L’intero menù verrà servito a 22 euro bevande escluse.

Per il pranzo della domenica il menù proposto prevede un tris d’antipasti composto da battuta di fassona su cremoso tiepido di toma di Viso, girello al punto rosa con salsa tonnata, tortino di peperoni con bagna caöda; un primo a scelta fra ravioli del plin al sugo d’arrosto, chicche con fonduta di toma, tortellini in brodo di carne; un secondo a scelta fra spalla al forno alla birra, bollito misto alla piemontese con purè di patate, patate al forno e spinaci saltati burro e salvia a fare da contorno ed un dolce

Il menù completo comprende 3 antipasti, un primo, un secondo ed il dolce e verrà servito in tavola a 25 euro, bevande escluse.

Ulteriori informazioni e prenotazioni al numero 3773598255.