Saluzzo: domani l'inaugurazione del nuovo centro sportivo Andrea Martino

Mercoledì 12 ottobre alle 17 è in programma l’inaugurazione ufficiale del nuovo e rinnovato centro sportivo «Andrea Martino», nel quartiere Maria Ausiliatrice.

Saranno presenti esponenti della giunta comunale del sindaco Mauro Calderoni, dirigenti, allenatori e giocatori delle squadre locali che utilizzano gli impianti di via Capitan Marchisio.

Il Comune ha deciso di riqualificare l’area di fronte alla chiesa parrocchiale nel 2021. Il cantiere è stato avviato ad inizio 2022.

Il progetto ha previsto lo smantellamento della vecchia pista da pattinaggio, inutilizzata da decenni, del vecchio campo da calcio in erba e degli spogliatoi. Sono stati impiegati 700 mila euro. Oggi il centro sportivo è dotato di un nuovo campo da calcio per partite 7 contro 7 che può essere diviso anche in due da 5 contro 5, in erba sintetica.

Di fianco c’è il nuovo terreno per sfide di squadre da 9, trasformabile in due da 7. A servizio delle squadre, un nuovo locale spogliatoi dotato di pannelli e in grado di non “bruciare” energia. Presenti anche due campi in sabbia per beach volley e il bar, che non è stato oggetto di restauri.

L’intero polo da giugno è gestito dalla società sportiva «Olimpic Saluzzo» (ex Auxilium) che ha vinto la gara organizzata dal Comune. Gli impianti sono a disposizione anche della «Ac Saluzzo».

Ad utilizzare maggiormente le nuove strutture sono i bambini da 6 a 12 anni, circa 300 quelli iscritti alle due compagini. «Con questo progetto – dicono il sindaco Mauro Calderoni e il vice Franco Demaria – riusciamo a promuovere maggiormente ed in maniera più efficace l’attività sportiva in città, un modo per accompagnare in modo sano ed educativo i bambini nel loro percorso di crescita.

Portando qui allenamenti e partite di calcio rivitalizziamo borgo Maria Ausiliatrice, il grande “cuore” residenziale della città, con tante famiglie con bambini e ragazzi.

Il centro sportivo “Andrea Martino” adesso è un vero polo di aggregazione e socialità attorno a cui prenderemo il via nuove iniziative anche di tipo aggregativo, educativo, sociale, di intrattenimento come abbiamo già fatto, ad esempio, prima del terribile biennio della pandemia».