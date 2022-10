Per gli Amici di Valcasotto è l’ora della “Valcastagnata”

Dopo il significativo incontro con monsignor Egidio Miragoli di domenica, in occasione della visita pastorale, gli Amici di Valcasotto si preparano per un altro weekend ricco di emozioni: domenica 16 ottobre torna la “Valcastagnata”.

Al mattino, a seguito della consueta funzione religiosa delle ore 9 presso la parrocchiale di San Ludovico, si terrà l’annuale assemblea dei soci. L’occasione, per il direttivo, di ringraziare i tanti collaboratori che rendono possibili le manifestazioni estive e il modo per informarli su quanto fatto, sul bilancio e sulle prospettive future. Un Consiglio in scadenza che, dopo 4 anni ricchi di successi, si rinnoverà attraverso le votazioni. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, nella piazza centrale dell’incantevole borgo, vino e soprattutto “munde” locali delizieranno il palato degli avventori.

"Con la castagnata si conclude un altro anno pieno di soddisfazioni dove, al di là dei numeri, a farla da padrona è stato lo spirito di condivisone, amicizia e unità che ha animato i tanti volontari che ci hanno affiancato - le parole del presidente Alessandro Briatore -. Sarà bello incontrare tutti i nostri soci, coloro che attraverso il tesseramento sostengono le nostre iniziative, e discutere insieme del possibile proseguo dei tanti progetti avviati. Oltre a loro ringrazio, come sempre, i membri del direttivo che mi hanno trasmesso grande fiducia e con cui si è instaurato un profondo legame di affetto".