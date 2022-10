Tanti auguri alla borgarina doc Nilla Sarietto che oggi compie 100 anni

Dritta come una candela, bella ed elegante, ha accolto la sindaca Roberta Robbione nel suo appartamento in via Adige a Borgo San Dalmazzo. Oggi, martedì 11 ottobre, Petronilla Sarietto ha compiuto 100 anni. Lei preferisce farsi chiamare Nilla, ama i fiori e le piante.



Borgarina doc, ha ricordato gli anni della sua infanzia in via Monserrato con le sorelle Teresa e Maria: "Ai tempi della guerra, nel nostro cortile, si accamparono i soldati tedeschi che avevano portato gli animali. Poi aiutammo gli ebrei a Sant'Antonio Aradolo portando loro da mangiare".



Dopo il matrimonio con Alessandro Novo, che lavorava in banca, lasciò il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Si trasferirono a Vernante e a Villanova Mondovì per poi fare ritorno definitivamente a Borgo. Dal Comune una pergamena e un mazzo di fiori per celebrare questa importante occasione. Insieme a lei le figlie Marina e Rosella.