"Tèssere, le stagioni della vita" apre gli incontri d'autore al monastero di San Biagio Mondovì

Dalla sinergia di Incontri d'Autore e il Monastero di San Biagio nasce Tèssere, un appuntamento mensile in cui arti diverse si confrontano. Ogni secondo venerdì del mese il Monastero apre le porte per accogliere una proposta che miscela sapientemente diverse prospettive e linguaggi.

Filo conduttore di questi momenti sarà il tema della condivisione e della cura. Così come l’intreccio di trama ed ordito restituisce una tessitura forte e resistente, così i legami di comunità attraverso il telaio della cultura possono tornare a farci sentire parte di ecosistema che non si limita ai confini nazionali ma assume una prospettiva globale. In questo percorso ciascuna persona, come tessere di un mosaico, potrà portare il suo contributo, e arricchire il proprio disegno attraverso nuovi pezzi conosciuti o riscoperti.