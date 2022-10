Domani a Villafalletto l'ultimo saluto a Martina Casale, morta a soli 18 anni

Domani 12 ottobre, alle 15, la comunità di Villafalletto darà l'ultimo saluto a Martina Casale, la giovanissima vittima del tragico incidente avvenuto domenica scorsa in Regione Casale a Centallo.

La funzione verrà celebrata alle 15 nella chiesa di frazione Monsola, dove stasera, alle 20, si terrà la recita del Rosario.

Martina, 19 anni ancora da compiere, lascia la madre Donatella e il papà Fabrizio, il fratello Nicolò e tanti parenti e amici. Nicolò, 16 anni, era in macchina con Martina ed ha riportato ferite fortunatamente non gravissime. Lo sono, invece, gravissime, le condizioni del cugino di 17 anni, ancora in prognosi riservata all'ospedale di Cuneo.

Martina lavorava come parrucchiera in un salone di Savigliano, dopo aver frequentato i corsi della Cnos Fap di Fossano. La sua vita si è spenta nel fiore della vita, a 18 anni, assieme ai sogni e ai progetti da costruire.

Nelle successive ore si sono registrati altri due schianti mortali sulle strade della provincia: nella notte a Canove di Govone ha infatti perso la vita un 30enne commerciante di abbigliamento di San Damiano d’Asti, Domenico Giolito .

Ieri pomeriggio, sulla provinciale 191, è deceduta una donna di 42 anni, Stefania Isoardi.