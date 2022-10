Bruxelles vorrebbe la Moldavia nella UE e nella NATO nonostante non sia pronta

Dopo aver tenuto la Moldavia in anticamera per parecchio tempo, oggi l’Unione Europea vorrebbe portarla definitivamente a giocare nel campo occidentale. Finché al potere vi sono gli europeisti della presidente Maia Sandu, Bruxelles ignora consapevolmente i problemi endemici di corruzione e di instabilità sociale che affliggono la Moldavia, per farla divenire infine il ventottesimo Stato membro. Vi è però una larga fetta di popolazione che desidera restare posizionata politicamente dalla parte di Mosca e militarmente neutrale (come peraltro sancito dalla Costituzione). Il rischio di una spaccatura sociale è altissimo, ma i vertici moldavi continuano a ricevere il sostegno di NATO e UE e ne desiderano ancora, incuranti delle proteste che da settimane si tengono nella capitale Chișinău: i manifestanti chiedono le dimissioni del governo, incapace secondo loro di porre rimedio agli aumenti dei prezzi e alla crisi energetica che aleggia sul Paese. Come riferisce il sito Strumenti Politici, con i suoi aiuti l’Unione Europea vorrebbe fornire una soluzione non militare alla questione della Transnistria, che invece presenta elementi militari di una certa rilevanza, come i millecinquecento soldati russi stanziati sul suo territorio per volere del governo locale di questa regione autonoma. La Transnistria infatti è un pezzo di Moldavia che di fatto da trent’anni rimane indipendente anche grazie all’appoggio di Mosca. In tali condizioni, l’adesione moldava alla NATO è da escludersi e quella alla UE rimane in bilico, sebbene a Bruxelles siano ben disposti a chiudere entrambi gli occhi: ma ciò non può cancellare la realtà di un Paese che semplicemente non ha i requisiti formali e sostanziali per aderire, ma che fa gola all’Occidente in qualità di prossimo avamposto anti-russo.