Le aziende dove si lavora meglio: l’albese Ferrero sempre ai vertici

Google, Banca d'Italia, Galbusera, Apple, Ferrero, Volkswagen, Politecnico di Milano, Heineken, Ferrari e Decathlon. Queste sono le aziende che occupano i primi dieci posti nella classifica stilata da Statista e Corriere della Sera, nata dopo aver intervistato un campioni di circa 250 mila lavoratori, che ha come tematica il business e la qualità della vita sul lavoro.

Come si può vedere quando si tratta di appeal professionale la beneamata Ferrero non manca mai nelle prime posizioni, ed anche in questa graduatoria è presente.

Quali sono stati i parametri che hanno portato a stilare questa analisi? Per individuare i migliori posti di lavoro a ogni intervistato sono state rivolte due domande. Nella prima veniva chiesto se raccomanderebbe a un conoscente o familiare l’azienda in cui sta operando attualmente. Il secondo quesito riguardava le imprese diverse da quelle in cui chi risponde sta lavorando al momento, ma dove ha prestato servizio in passato.

Tra i fattori determinanti ci sono anche il piacere di recarsi ogni giorno al proprio posto di lavoro, in un’azienda green e autosufficiente a livello energetico, lavorare in open space, sentirsi parte di piani di welfare aziendale o insiriti in un progetto di smart working coordinato e produttivo.