Cosa sono e come funzionano i bitcoin?

Il Bitcoin, popolarmente identificato con l'abbreviazione "BTC", è una criptovaluta sviluppata nel gennaio 2009 nonché la criptovaluta più famosa al mondo. Si basa sulle idee condivise in un whitepaper dall'anonimo Satoshi Nakamoto, la cui identità è ancora sconosciuta.

I bitcoin offrono il vantaggio di ridurre le commissioni di transazione rispetto ai tradizionali istituti di pagamento online e, a differenza delle valute emesse dai governi, i bitcoin non sono regolati da un'autorità centralizzata.

Il Bitcoin è dunque una forma di moneta digitale, ciò significa che non esistono bitcoin fisici, ma valori memorizzati su un libro mastro pubblico e trasparentemente accessibile a tutti. Se desiderate saperne di più vi suggeriamo di proseguire con la lettura (leggi anche “bitcoin come iniziare”).

Come funzionano i bitcoin?

Per capire come funziona Bitcoin è bene conoscere i suoi elementi principali, vediamoli qui di seguito:

- Blockchain: È un registro pubblico condiviso da cui dipende l'intera rete Bitcoin. Tutte le transazioni verificate sono contenute nella blockchain. Consente ai wallet Bitcoin di calcolare il loro saldo spendibile, in modo che le nuove transazioni siano confermate, assicurando nel frattempo che siano transazioni affidabili e non manipolate da hacker. L'ordine cronologico e l'integrità della blockchain sono rafforzati dalla crittografia.

- Chiavi private e pubbliche: Le transazioni si riferiscono al trasferimento di valore tra i wallet Bitcoin contenuti nella blockchain. Ogni wallet Bitcoin è collegato a un dato riservato, noto come chiave privata, che consente agli utenti che lo possiedono di firmare le transazioni, servendo come prova matematica che sono state inviate dal legittimo proprietario del portafoglio. La firma protegge allo stesso modo la transazione, in modo che non possa essere modificata dopo la sua emissione. Tutte le transazioni vengono trasmesse alla rete e in genere iniziano a essere verificate entro 10-20 minuti, attraverso un processo noto come mining.

- Mining di Bitcoin: Il processo di mining è parte di un sistema di consenso distribuito che consente di confermare le transazioni in sospeso aggiungendole alla blockchain. Permette la creazione di nuovi bitcoin, salvaguarda la neutralità del sistema e consente ai vari computer di accordarsi sullo status del libro mastro pubblico rappresentato dalla blockchain. Dopo essere state verificate dalla rete, le transazioni vengono registrate in un "blocco" sigillato e connesso a quello precedente tramite crittografia, formando così la “catena” della blockchain. Le regole imposte dalla crittografia vietano la modifica dei blocchi precedenti, in quanto ciò renderebbe non validi tutti i blocchi successivi. In questo modo, nessun individuo o gruppo può manipolare ciò che viene aggiunto alla blockchain o alterare parti della blockchain per guadagnare in modo illecito.

Utilizzi dei bitcoin

Bitcoin è diverso da qualsiasi valuta tradizionale. Per cominciare, è una crypto digitale e decentralizzata, offre la possibilità di scambiare valore in assenza di intermediari, il che significa commissioni più basse e un maggiore controllo dei propri fondi. In sostanza, il Bitcoin è più economico, più veloce, decentralizzato e immutabile.

Un altro motivo per utilizzare i bitcoin è quello di fare acquisti online con facilità. Rende lo shopping online molto più privato. Può essere usato tramite un portafoglio elettronico detto “wallet” che grazie alla tecnologia blockchain permette di conservare, monitorare e trasferire criptovalute. Inoltre, il Bitcoin può essere accettato a livello globale, ragion per cui diventa più facile eseguire transazioni online ed oltre i confini nazionali.