A Montelupo Albese si presenta il libro “Le Langhe in 7 giorni” di Rosalinde Klein Woolthuis e fotografie di Giampiero Murialdo

Siamo in pieno autunno e torna un grande classico: la gita fuori porta. Ma dove andare? Nei soliti posti instagrammati da tutti? Niente affatto, è qui che entra in gioco il nuovo libro di Rosalinde Klein Woolthuis, realizzato in collaborazione con il fotografo Giampiero Murialdo.

S’intitola “Le Langhe in 7 giorni” e regala un’esperienza multisensoriale di un territorio dove la natura è al suo massimo splendore in qualunque stagione, ma in autunno di più. Una magia da scoprire a Montelupo Albese, presso il Salone Polivalente (via San Bonaventura 1, sotto la piazza principale), dove giovedì 13 ottobre, alle ore 17.30 è in programma la presentazione dell’opera con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per l’occasione saranno presenti gli autori, oltre ad importanti personalità come il sindaco di Montelupo Albese, Marilena Destefanis e Roberto Cerrato, direttore site-manager del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato. Insieme per battezzare e celebrare un volume che rappresenta un viaggio, fotografico e non solo, di sette itinerari nelle Langhe.

Un libro sulla Tradizione, quella con l’iniziale maiuscola, che rende grande l’Italia: la natura incontaminata, una cucina unica, i vini conosciuti in tutto il mondo, il viaggio lento, il ruolo di Slow Food… Il tutto raccontato da una donna olandese che a metà anni Novanta, mentre guida sulle colline accanto a La Morra, rimane letteralmente folgorata dal panorama fatto di dolci pendii, con le Alpi che incombono sullo sfondo, nella loro immensità, tanto cielo e qualche nuvola.

Fatto sta che decide di trasferirsi, acquistando casa proprio a Montelupo Albese. Qui incontra il fotografo Giampiero Murialdo e nasce un’amicizia che si traduce in questo libro che contiene oltre 300 fotografie a colori e stampato contemporaneamente in italiano e in inglese per renderlo fruibile ai tanti turisti stranieri (The Langhe in 7 days - The most beautiful routes through the unesco world heritage hills).

Rosalinde propone sette itinerari, regalando un quadro che è davvero d’incanto: il Braidese, le Langhe albesi, il Barolo, il Barbaresco, le Langhe cebane e monregalesi, il Balcone delle Langhe e le Langhe meridionali. Naturalmente tutti da provare.

Ci si sofferma sui luoghi fisici, sulle cittadine ed i borghi (da Bra a Barolo, da Alba a Dogliani a mille altri), ci sono i mercati dei paesi, dai più semplici ai più articolati, le vie del sale, i festival, le sagre e se ne dà elenco completo sia per mese sia per località: da quelle culinarie a quelle d’antiquariato sino a quelle religiose, così magiche e sospese nel tempo.

Perché nelle Langhe le meraviglie della natura non si ammirano soltanto tra le colline, ma anche a tavola. Dal celebre tartufo bianco d’Alba ai vini migliori del mondo, Barolo e Barbaresco i due re, fino alla capacità di rendere unico un piatto, servendo pietanze coltivate nell’orto dietro casa.

168 pagine che accendono il cuore e riempiono gli occhi di bellezza per un libro che è un inno al vivere lento, al bere con gusto, al viaggiare con attenzione e trasporto. “Le Langhe in 7 giorni”, edito da Fusta, fa parte della collana Storie di territorio donne&uomini ed è disponibile in tutte le librerie (in versione italiana ed inglese), oltre che sul sito ufficiale della casa editrice e sui principali e-commerce.