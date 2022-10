Alba, domenica visite guidate gratuite in partenza ogni ora al Museo civico “Eusebio”

Domenica 16 ottobre, in occasione della 92ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, al Museo civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio”, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite in partenza ogni ora dalle 10.30 alle 18.00 (ultima visita alle ore 17.00) a cura del personale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

L’iniziativa realizzata dalla Soprintendenza ABAP AL, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prevede visite guidate gratuite tematiche nei vari settori del museo con approfondimenti riguardanti l’alimentazione in età antica.

Inoltre nella stessa giornata si svolgeranno anche visite guidate gratuite alle vicine aree archeologiche di vicolo San Biagio 4 (resti di strada romana e condotto fognario) e di via Cuneo 9 (resti della cinta muraria romana), sempre con ritrovo al Museo alle ore 11.30, 14.30 e 16.30 a cura del personale della Soprintendenza ABAP AL.

La partecipazione alle visite guidate avverrà nel rispetto delle attuali misure previste in materia di prevenzione e gestione epidemiologica da COVID-19.

INGRESSO

Ingresso al museo: intero 3.00 euro, ridotto 1.00 euro, gratuito con Abbonamenti Musei Piemonte e visitatori di età inferiore ai 10 anni.

Visite guidate gratuite senza obbligo di prenotazione.