Cuneo, il Museo Diocesano lancia una call per artisti, artigiani e creativi

Si chiama “MADE IN MUSEO” la singolare iniziativa appena lanciata dal Museo Diocesano San Sebastiano dedicata ad artisti, artigiani e creativi cuneesi e non, che chiuderà i festeggiamenti per i primi 10 anni di apertura e attività del Museo situato in Contrada Mondovì a Cuneo.

Per l’occasione della cifra tonda, il Museo infatti ha deciso di rifarsi il look: o meglio, di affidarsi agli abili creativi del territorio per rinnovare i suoi “gadget” e creare qualcosa di speciale che possa portare fuori dalla sua sede un po’ della bellezza conservata nelle sale del Museo.

“L’ispirazione” dice Laura Marino, direttrice del Museo, “arriva dal Rijksmuseum di Amsterdam, da anni uno dei musei europei più all’avanguardia in termini di strategie di comunicazione e di coinvolgimento del pubblico, che ogni anno lancia il Rijkstudio Award, un concorso per designer per realizzare oggetti unici ispirati alle opere conservate nel museo. Chiaramente non intendiamo raggiungere i livelli del museo olandese, ma ci piace l’idea di coinvolgere i creativi del territorio nel creare qualcosa di speciale “.

Sono cinque i creativi che il Museo selezionerà tra le candidature che arriveranno, che propongano altrettante idee di oggetti ispirati alle opere del Museo Diocesano San Sebastiano e le realizzino in almeno 10 copie ciascuno. Le copie verranno poi messe in “vendita” a dicembre durante il “Natale in Museo 2022”, su donazione libera: le offerte ricevute saranno utilizzate per rendere gli spazi del Museo sempre più accessibili e inclusivi per tutti, in particolare alle famiglie con bambini e agli anziani, completando l’attrezzatura della “saletta famiglie” e dotando il Museo di alcuni strumenti, come carrozzine e sedute pieghevoli, che possano facilitare la visita a persone con mobilità limitata.

Ogni creativo selezionato riceverà per il suo prodotto una somma di 500 euro (al lordo di iva, oneri, ritenute se dovuti, da riconoscersi dietro presentazione di fattura o ricevuta di prestazione occasionale). Gli oggetti proponibili sono i più vari: accessori, bijoux, abbigliamento, oggetti d’arredamento, da ufficio, cartoleria, piccole opere uniche. Gli artisti potranno trovare ispirazione in forme, colori, motivi, ricami, vetrate, intarsi e cesellature, oltre che negli sguardi dei personaggi, da ricercarsi in tele dipinte, sculture, preziosi oggetti sacri, tessuti e abiti storici, ma anche nell’architettura stessa delle sale del museo che in alcuni casi conservano le tappezzerie e gli arredi originali.

Tutti gli interessati potranno partecipare sabato 22 ottobre alle ore 10:00 ad un sopralluogo presso il Museo Diocesano San Sebastiano (Contrada Mondovì 15, Cuneo) con la direttrice Laura Marino e potranno poi tornare gratuitamente in Museo in modo autonomo per ulteriori sopralluoghi successivi. Per partecipare è necessario inviare una mail a museo@operediocesicuneo.it entro il 20 ottobre con oggetto “Sopralluogo MADE IN MUSEO”.

La scadenza per la presentazione delle proposte, via mail, è domenica 6 novembre: i moduli da scaricare, compilare e inviare e il dettaglio delle informazioni che sarà necessario trasmettere sono disponibili sul sito web www.museodiocesanocuneo.it . Le cinque idee progettuali che saranno successivamente selezionate entro l’11 novembre dovranno produrre i propri oggetti entro l’8 dicembre.