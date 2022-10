Iniziato l'allestimento per la Fiera del Marrone, al via il prossimo 14 ottobre

Conto alla rovescia per la Fiera del Marrone, edizione numero 23, che si svolgerà a Cuneo dal 14 al 16 ottobre. Un'edizione finalmente "normale", anzi, più ricca. Iniziato l'allestimento al fondo di via Roma, verso piazza Torino, dove ci sarà l'area Ristorazione.

Sarà la giornata di domani, senza i banchi del mercato, quella che vedrà gli allestimenti delle aree principali, piazza Galimberti e via Roma.

E saranno ben 140 gli stand nella piazza principale della città; circa 80 in via Roma e circa 20 in piazza Virginio.

Tra questi, anche alcuni standisti francesi, sulla cui presenza si faticava a puntare (data l'attuale condizione dei collegamenti transfrontalieri). piazza Europa ospiterà tre Pro Loco, i caldarrostai di Saliceto, il microcirco e diversi eventi per bambini.