I cani, soprattutto i più sensibili, senza amore appassiscono lentamente

FOSSANO - Dorotea è un cane dolcissimo che aspetta la sua occasione al Pinco Pallino di Cussanio.

Si tratta di una femmina, giovanissima, di taglia media, è splendida, dolce e socievole. Ama le coccole e il contatto di cui ha tanto bisogno. Ha un carattere anche molto intraprendente e curioso. Insomma una cagnolina davvero amabile e con cui non ci si annoierebbe mai.



Proprio per questa intraprendenza soffre tantissimo il box in canile, che la lascia sola e senza possibilità di scelta. È stressata e dimagrisce a vista d'occhio. Quando invece la si porta fuori e le si dedicano attenzioni si mostra subito tranquilla ed equilibrata, vivendo serenamente tutti gli stimoli intorno a lei.

Dorotea cerca una persona che la porti fuori dal canile e non la faccia più tornare.

Adottabile in zona CN TO AT, no box, no catena, no solo in giardino come unico cane.



Rifugio Pinco Pallino

Via Santa Maria 95, Loc. Cussanio, Fossano CN

Tel. 3338990717 (Mok), 3396578463 (Danilo), 3388463267 (Laura)

facebook: @Pagina del Canile Pinco Pallino Club