A Demonte una borsa di studio in memoria dell'ex sindaco Francesco Arata

Una borsa di studio per premiare gli atteggiamenti di collaborazione tra i ragazzi e il rispetto del territorio, in ricordo del compianto sindaco di Demonte Francesco Arata. A istituire il premio lo studio legale "Arata e Associati" di Milano.

La consegna sabato mattina, 8 ottobre, in Comune alla presenza della moglie Anna Paracchini, dei collaboratori dello studio legale, del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Demonte Diego Deidda e del sindaco Adriano Bernardi.

Un premio pensato non tanto per meriti scolastici ma mirato alle qualità di rispetto del territorio, dell'empatia verso i compagni e degli adulti.

Due i ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio: Gioele Romano che ora frequenta la prima superiore e Pietro Parola, iscritto alla prima media dell'istituto comprensivo di Demonte.

Gioele Romano si è distinto "per particolari doti umane, competenze relazionali, con compagni e adulti, capacità di gestione dei conflitti, atteggiamento di empatia nel confronto dei coetanei, attenzione per il proprio territorio attraverso l'impegno personale e l'elaborazione di proposte creative per il miglioramento della vita in valle”.

Medesima motivazione per Pietro Parola: “Grande collaborazione all'interno della classe, l'aver contribuito ad instaurare un clima positivo in classe, il rispetto degli adulti e dei pari”.