Corsa in montagna: sipario sulla Valsir World Cup 2022, Lucy Wambui Murigi dell'Atletica Saluzzo si aggiudica la Coppa di specialità Long Distance

Il Kv Chiavenna Lagunch ha chiuso la Valsir World Cup 2022, la coppa del mondo della corsa in montagna.

Nella prova femminile della gara di domenica, terzo posto per la kenyana dell’Atl. Saluzzo Lucy Wambui Murigi, che si aggiudica la Coppa di specialità Long Distance di quest’anno. Quarto posto nella classifica finale della Coppa del Mondo per la piemontese Camilla Magliano (Pod Torino) - settima al Chiavenna Lagunc – 16ma Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani). La torinese è seconda però nella classifica della specialità Classic davanti proprio alla Murigi, terza nella Long Distance, e quinta nella short uphill.

Al maschile, nono posto per Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) nella Coppa del Mondo e settimo nella prova di Chiavenna dove invece è brillante terzo lo skyalper Matteo Eydallin (Atl. Susa Adriano Aschieris), 18mo in Coppa del Mondo. Per Rostan anche il sesto posto nella classifica di Coppa specialità Classic, quinto nella short uphill (nono Eydallin).