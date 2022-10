Cuneo Granda Volley e BRC Gas Equipment ancora insieme

Ancora una conferma nel parco degli sponsor di Cuneo Granda Volley: BRC Gas Equipment, lo storico marchio di impianti GPL e metano per autotrazione con sede a Cherasco, sarà ancora bronze sponsor della società di via Bassignano.

Il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione con Cuneo Granda Volley conferma il forte legame di BRC Gas Equipment con il territorio, che si concretizza nel sostegno a diverse realtà sportive e culturali della provincia Granda e nella partnership con il Torino Football Club.

Westport Fuel Systems, multinazionale canadese proprietaria del marchio BRC Gas Equipment, attraverso la filiale italiana che ha nello stabilimento di Cherasco la sua sede principale, vanta una posizione di assoluto vertice nelle tecnologie per la mobilità alternativa e sostenibile, integrando concezione, sviluppo e produzione di sistemi e componenti per l’alimentazione dei veicoli a GPL, metano, GNL ed idrogeno. BRC Gas Equipment è presente in oltre settanta paesi in tutto il mondo, vanta collaborazioni con le più importanti case automobilistiche e in Italia può contare su una rete di oltre 500 officine affiliate.



MARCO SEIMANDI, VICE PRESIDENT SALES & MARKETING WESTPORT FUEL SYSTEMS «Dopo la positiva esperienza della passata stagione siamo felici di essere nuovamente parte di questa famiglia. La pallavolo femminile è ai primi posti in Italia come numero di tesserati e tifosi e l’abbinamento con il Cuneo Granda Volley ci offre la possibilità di promuovere il nostro marchio ed i nostri prodotti, raggiungendo nuovi potenziali clienti e veicolando i nostri valori di sostenibilità ed ecologia. Siamo due grandi squadre e siamo pronti a giocare e vincere insieme le nostre sfide in campo e fuori».



DAVIDE COLOMBANO, MARKETING MANAGER BRC GAS EQUIPMENT «La collaborazione con la Cuneo Granda Volley ci dà la possibilità di attivare diversi canali di comunicazione (TV, social, web…) e di promuovere il nostro brand, non solo nel territorio dove la nostra azienda è nata e cresciuta, ma in tutto il territorio nazionale, dove siamo presenti capillarmente con le officine affiliate alla nostra rete».



DINO VERCELLI, PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo orgogliosi di essere ancora tra le realtà sportive supportate da BRC Gas Equipment, un marchio della Granda leader globale nel settore della mobilità sostenibile, al quale potremo dare una ribalta nazionale. Il rinnovo testimonia la bontà del percorso di collaborazione intrapreso nella passata stagione, che vogliamo rendere ancora più stretto e proficuo per ambo le parti».