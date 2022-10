Cuneoginnastica: sette medaglie nel campionato regionale Gold individuale

Palaginnastica, Torino, domenica 9 ottobre 2022. Primo importante appuntamento di stagione per la categoria junior e senior nel campionato regionale individuale Gold della federazione ginnastica d’Italia.

Le prime a scendere in campo sono state le senior 1 classe 2006; Fanesi Petra, Ristorto Alessia e Zampieri Anita.

Alessia Ristorto con delle performance che rasentano la perfezione ottiene la medaglia d’argento nel concorso generale sui 4 attrezzi, sesta petra, nona Anita. Altre medaglie anche nelle finali di specialità: bronzo sia alle parallele che alla trave per Alessia mentre argento alla trave per Petra che ottiene anche il bronzo al volteggio.

Nella categoria juniores a scendere in campo sono state Annachiara Dotta e Anna kryvoshei che non hanno sbagliato nulla ed hanno portato a termine due ottime gare. Quarto posto nel concorso generale per Anna, sesto per Annachiara. Anna ottiene anche due medaglie pregiate nelle classifiche di specialità, bronzo sia a parallele che a trave.

Nella categoria junior 1, al primo anno nella categoria “dei grandi” Sofia Ambrosio porta a termine una gara perfetta con elementi tecnici di altissimo valore; per lei un sesto posto assoluto e piazzamenti di prestigio a ridosso del podio a trave e corpo libero in una categoria dove il livello tecnico delle ginnaste era altissimo. Nella stessa giornata si è anche disputato il campionato regionale silver ed a rappresentare la Cuneoginnastica nella categoria senior 1 eccellenza è stata la saluzzese Isaia Marta che nel concorso regionale sale sul gradino più alto del podio; ottimo il suo corpo libero.

Assenti perché ferme per infortunio Silvestro Lucrezia e Anna Dalmasso che sono venute in gara per supportare le compagne.