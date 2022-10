Dronero: ieri sera la visita del cantautore romano Niccolò Fabi al 'Draconerium'

Incontri inaspettati nel lunedì sera dello staff dell'hotel ristorante 'Draconerium' di Dronero: stante una fotografia apparsa sulla pagina Facebook del locale il cantautore romano Niccolò Fabi ha trascorso lì la serata di ieri (10 ottobre).

Fabi - di recente protagonista di un emozionante concerto all'Arena di Verona, con cui ha festeggiato i propri primi venticinque anni di carriera - da tempo collabora con alcune realtà produttive musicali del territorio cuneese, e non sembra assurdo pensare che possa aver visitato la provincia Granda proprio per ragioni 'di lavoro'. Chissà cosa bolle in pentola...