Motori: una foratura nega a Matteo Giordano e Manuela Siragusa la vittoria nel "Rally Due Valli"

Una foratura nel corso della penultima prova speciale costa la vittoria del "Rally Due Valli", ma non toglie il sorriso a Matteo Giordano e Manuela Siragusa.

Con il successo dell'edizione 2022 della Suzuki Rally Cup già acquisita al "Mille Miglia", la coppia cuneese vede sfuggire il sesto successo in sette gare nel finale di una tiratissima gara scaligera, vinta con pieno merito dall'equipaggio Iani-Puliani dopo un testa a testa giocato sul filo dei secondi.

Sul podio nanti l'Arena di Verona è stata festa per tutti, soprattutto per l'equipaggio della Suzuki Swift Hybrid numero 97 della Tiesse Suzuki Asti (in gara con la collaborazione di Alma Racing e Kimera Racing), che ha chiuso una memorabile edizione del trofeo monomarca giapponese con cinque vittorie e due secondi posti nelle sette gare in programma.

Matteo Giordano e Manuela Siragusa raccontano di un rally "...molto selettivo, ben organizzato e con alcune prove speciali fra le più difficili di tutta la stagione.Abbiamo trovato un buon assetto che ci ha permesso di andare forte fin da subito, la lotta con Iani-Puliani è stata serrata ed entusiasmante anche se quella foratura nel corso della penultima prova speciale ci è costata il primo posto.Siamo veramente felici per un'edizione del Trofeo Suzuki che ci ha ragalato gioie ed emozioni in giro per l'Italia, in rally di altissimo livelli e contro avversari forti.A partire dallo staff della concessionaria Tiesse Suzuki Asti, ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato e sostenuto lungo questo meraviglioso cammino".

Annullata la "Coppa Liburna", originariamente in programma a novembre a Livorno, la Suzuki Rally Cup 2022 vivrà il suo ultimo atto al "Rally delle Marche" il prossimo 12-13, gara a cui la coppia cuneese non parteciperà.