Confagricoltura Cuneo e il consorzio Cascine Piemontesi protagonisti alla Fiera del Marrone

Dal 14 al 16 ottobre a Cuneo la Confagricoltura e il consorzio Cascine Piemontesi saranno protagonisti alla Fiera Nazionale del Marrone con uno stand istituzionale e con le aziende associate presenti in piazza Galimberti per la vendita diretta dei loro prodotti tipici. Tra questi: castagne, succhi, marmellate, miele, nocciole, vini, cereali e farine, ortofrutta, biscotti, dolci e riso. Presso lo stand istituzionale, inoltre, anche quest’anno sarà organizzato un evento dedicato ai bambini che avrà luogo venerdì mattina: un laboratorio ludico-educativo con i ragazzi della scuola primaria di Vignolo per conoscere la pianta del castagno e il suo frutto. Per avere ulteriori informazioni: 0171/692143 o f.dalmasso@confagricuneo.it.

“Nonostante il periodo complicato per tutta l’agricoltura cuneese, anche quest’anno saremo presenti con le aziende del consorzio Cascine Piemontesi alla Fiera del Marrone di Cuneo, uno degli eventi autunnali di maggior importanza visto il grande afflusso di pubblico, italiano e internazionale, che ogni anno testimonia l’interesse per il mondo agricolo, settore fondamentale per la nostra l’economia – sottolinea Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo –. Durante la rassegna verrà organizzato un laboratorio ludico-educativo per coinvolgere i più piccoli in una manifestazione che affonda le sue radici nelle tradizioni rurali della Granda e per far conoscere l’ampio bagaglio di storia e qualità delle nostre produzioni”.

Dopo le recenti presenze alla “Festa del Pane” e alla piccola “Fiera d’autunno” di Savigliano e a “Caluma el vache” a Castelmagno, il consorzio Cascine Piemontesi prosegue così nel suo percorso di promozione attraverso la partecipazione ai più importanti eventi fieristici e non solo della provincia di Cuneo. Ideato con lo scopo di creare valore aggiunto e dare visibilità alle singole realtà del territorio, il consorzio riunisce sotto un unico marchio identificativo le aziende consorziate e le promuove anche attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione e l’individuazione di nuovi canali commerciali online. Cascine Piemontesi associa ad oggi oltre un centinaio di aziende agricole, agroalimentari e turistiche del territorio regionale che, aderendo al progetto, possono beneficiare di numerosi vantaggi.