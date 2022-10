A Festiona di Demonte torna la castagnata solidale

Nella giornata di domenica saranno distribuiti “mundai e vin brulè”, si potranno gustare le torte, il pane appena sfornato nel forno della frazione e tantissimi altri prodotti locali.

Ci saranno i giochi popolari per tutte le età, per i più piccini il Pozzo di San Patrizio da dove si potranno estrarre premi a sorpresa ed esposizioni di prodotti artigianali per le vie del paese.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto alla “Associazione Nuti Luca Onlus ricerche per le malattie neurodegenerative di origine prionica”

Tutto quanto è organizzato da volontari della frazione e reso possibile dal contributo di tante persone che forniscono prodotti e insieme all’organizzazione si pongono l’obiettivo di poter contribuire ad aiutare le associazioni di volontariato affinché possano proseguire la loro preziosa attività verso le persone meno fortunate di noi.

Sarà una giornata serata all’insegna della compagnia e dell’allegria, con la degustazione dei prodotti tipici del nostro territorio

Non mancate… fare del bene… fa bene!